¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ãÄÐÀé²Æ¤Î¤¦¤ë¤µ¤¤¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë2»þ36Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ãÄÐ¤¬¥²¥¹¥È¤È¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¡Öµ¤¤Þ¤º¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ç¡¢¼ãÄÐ¤ÏÁªÂò»è¤Ë1¤Ä¤ËÊÂ¤ó¤À¡ÖÀê¤¤»Õ¤¬¥É¥ä´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿YouTuber¤Ç¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¤¢¤µ¤®¡¼¤Ë¤ç¤Ë¡Öº£¸å¤¢¤µ¤®¡¼¤Ë¤ç¤µ¤ó¤¬Àê¤¤¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³Åö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¢¤µ¤®¡¼¤Ë¤ç¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Þ¤º¤¤¡ª¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¡¢Á´¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ì°ÊÍèÀê¤¤ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö20Âå¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿Ê¬¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤Ã¤Æ¡ÊÀê¤¤·ë²Ì¤Ë¡Ë´ó¤»¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬Á´Éô½Ð¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È»ýÏÀ¡£¡Ö¤½¤³1¸Ä¤¦¤½¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¿®Íê¤Ë·ç¤±¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤¦¤½¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£