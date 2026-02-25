Ê¿Ç¸À¸À®¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù³°²Ê½õ¼êÌò¤Ç½Ð±é¡¡¡ÖÉ÷¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ËÊ¿Ç¸À¸À®¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤Î2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿Ç¸¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¼ê¡¦¹õÀî¾¡¼£¡£¤ê¤ó¤¿¤Á¤Î¡È´Ç¸î¡É¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿Ç¸À¸À®¡Ê¹õÀî¾¡¼£Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤ï¤¿¤·¤¬±é¤¸¤ë¹õÀî¤Ï ¡Ö³°²Ê°å¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÂ±¡¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥·ー¥Ä¤ä¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤Î¥Ä¥ó¤È¤¹¤ëÆ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤ÎÏÃ¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É÷¤¬·°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉ÷¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡Ê±Ç²èÂ¼¿¦°÷ ºç¸¶Ìò¡Ë¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊºÛÈ½´± ¼®¸«Ìò¡Ë¤½¤·¤Æ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡£Ä«¥É¥é¤ÏË»¤·¤¤Ä«¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ¸³è¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡Ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ËÁ´¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤é¸«¡×¤âÂç´¿·Þ¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ì¤Ð1Æü¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü´Ç¸î¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¦»×¤¤½Ð¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¹»Äí¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Î¤Ü¤êËÀ¡×¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡¢¹üÀÞ¤·¡¢Æþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÂÎ¤¬¤Ê¤Þ¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¡¢¥Êー¥¹¥³ー¥ë¤ò²¡¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤òí´í°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¤ò·è¤·¤Æ´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤È¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ç¨¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÈøäÆ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë