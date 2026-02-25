¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡¢¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤ÇÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹Ìò¤Ë¡¡¡Öº£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¡ÊÅìµþÀ©ºî¡ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤Î2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹¡¦ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¡£»öÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢ÉÂ±¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£
¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡ÊÅÏÊÕ¹ÔÀ®Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡Éû±¡Ä¹ ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¼«Î©¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¡£´Ç¸î¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÅÏÊÕ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾×·â¤ò¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ë°ì½Ö¤À¤±½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È±ú¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯¡Ä¡ÄÇÐÍ¥Â³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¦»×¤¤½Ð¼Â¤Ï»ä¤ÎÊì¤¬´Ç¸î»Õ¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢Êì¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¡»¡»ÉÂ±¡¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡×¤È¾éÃÌ¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¸½¾ì¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¸Ø¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤â¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æº£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë