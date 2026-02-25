±©ÅÄ¶õ¹ÁT1¤Ë¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥¢¥ó¥É¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¡¢4·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹
¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡ÖPISTA¡õTOKYO¡Ê¥Ô¥¹¥¿¥¢¥ó¥É¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤ò2·î16Æü¤«¤é4·î6Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
ÅìµþÈ¯¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡£¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Ê5ËçÆþ¡¢1,350±ß¡Ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡õ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡Ê5ËçÆþ¡¢1,350±ß¡Ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥µ¥ó¥É ¥¢¥½¡¼¥È¡Ê10ËçÆþ¡¢2,484±ß¡Ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡Ê3,348±ß¡Ë¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª ¥·¥ç¥³¥é¡Ê1,728±ß¡Ë¡¢¥Ô¥¹¥Æ¡¼¥Ì¡Ê5ËçÆþ¡¢1,620±ß¡Ë¤Ê¤É¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡£
¾ì½ê¤Ï2³¬°ìÈÌ¥¨¥ê¥¢¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡÷HANEDA STAR ¡õ LUXE¡×Æâ¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°6»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡£