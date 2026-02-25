¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤ä¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤Ê¤É4ºîÉÊ¡¢Audible¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬25Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¡¡Amazon¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAudible¡×¤Ç25Æü¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Î¿·¥¿¥¤¥È¥ë4ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡Ù¤È¡Ø¥éー¥ä¤ÈÎ¶¤Î²¦¹ñ¡Ù¤«¤é1ºîÉÊ¤º¤Ä¡¢¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤«¤é2ºîÉÊ¤Î¡¢·×4ºîÉÊ¡£¤¹¤Ù¤Æ¡¢Audible¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»À¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤«¤é¡¢Ä°¤¯Êª¸ìÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Audible¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ê¥ìー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£