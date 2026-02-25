¡ÖÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡×4°Ì¡¡¥½¡¼¥¹¤¬Áª¤Ù¤ë¥È¥ó¥Æ¥¥é¥ó¥Á¡¢Ãë¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¹¥È¥í¤¬¤¢¤Ã¤¿
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤ÎÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¥Ù¥¹¥È5ÆÃ½¸¤Ç¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¡ØÂç½°¥Ó¥¹¥È¥í¡¡JILL¡Ê¥¸¥ë¡Ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡¢¤¤¤Ä¤âÆø¤ï¤¦¥ï¥¤¥ó¼ò¾ì
Í§¿Í¤äÃç´Ö¤Èµ¤³Ú¤Ë¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥´¥¥²¥ó¤Ê¥ï¥¤¥ó¼ò¾ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¼ç¼´¤ÏÆùÎÁÍý¡£¤É¤ì¤â²¦Æ»¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿Í·¤Ó¿´¤â³Ú¤·¤µËþÅÀ¤À¡£40¼ïÎà¤Û¤ÉÂ·¤¦¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Ü¥È¥ë¤Ç3Àé±ßÂæ¤«¤éÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯¥°¥Ó¥°¥Ó¤¤¤±¤ë¡£
Åìµþ¥È¥ó¥Æ¥¥é¥ó¥Á¡Ê200g¡Ë1500±ß
¡ØÂç½°¥Ó¥¹¥È¥í¡¡JILL¡Ê¥¸¥ë¡Ë¡ÙÅìµþ¥È¥ó¥Æ¥¥é¥ó¥Á¡Ê200g¡Ë¡¡1500±ß¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï100g¤«¤é300g¤Þ¤Ç3ÃÊ³¬¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥½¡¼¥¹¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÎÂ¾¤Ë´Å»Ý¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ô¥ê¿É¥È¥Þ¥È¤â¤¢¤ë
¥é¥ó¥Á¤Ë¤ÏÆù¤Î¥µ¥¤¥º¤È¥½¡¼¥¹¤òÁª¤Ù¤ë¥È¥ó¥Æ¥Äê¿©¤ò¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥é¥«¥ë¥È¤â½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÃë°û¤ß¤âÂç´¿·Þ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âµ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡ØÂç½°¥Ó¥¹¥È¥í¡¡JILL¡Ê¥¸¥ë¡Ë¡Ù100ÀÊ¤â¤¢¤ë¹¤¤Å¹Æâ¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤âËþÀÊ¸æÎé¡£Í½Ìó¤·¤Æ¤«¤éË¬¤ì¤è¤¦
Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡ØÂç½°¥Ó¥¹¥È¥í¡¡JILL¡Ê¥¸¥ë¡Ë¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØÂç½°¥Ó¥¹¥È¥í¡¡JILL¡Ê¥¸¥ë¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹2³¬¡¦Åìµþ¥°¥ë¥á¥¾¥ó
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6551-2080
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á23»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É22»þ20Ê¬¡¢¥É¥ê¥ó¥¯22»þ40Ê¬LO¡Ë¢¨Æü¡¦½Ë¡§¡Á22»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É21»þ20Ê¬¡¢¥É¥ê¥ó¥¯21»þ40Ê¬LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡Ï»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏÈ¬½Å½§ËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
»£±Æ¡¿À¾ºê¿ÊÌé¡¢¼èºà¡¿ºÚ¡¹»³¤¤¤¯»Ò
