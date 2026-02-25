¡ÖÈà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬POÇÔÂà¡ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼Ô¤Ë´¶Éþ¡Ö¤è¤¯Æ¯¤¯¥Á¡¼¥à¤À¡×¡ÚCL¡Û
¡¡¸½ÃÏ£²·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£²Àï¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£±Àï¤ò£±¡Ý£³¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢58Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢72Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£²Àï¹ç·×£²¡Ý£µ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡UEFA¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï¤è¤¯Æ¯¤¯¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼Ô¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¤â¡Ö»ÄÇ°¤À¡£¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾¡¤Á¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅØÎÏ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÇË¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¤â²¼¤·¤Æ¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£±Àï¤ò£±¡Ý£³¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¡¢58Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢72Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡££±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£²Àï¹ç·×£²¡Ý£µ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡UEFA¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï¤è¤¯Æ¯¤¯¥Á¡¼¥à¤À¡×¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼Ô¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¤â¡Ö»ÄÇ°¤À¡£¤É¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾¡¤Á¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅØÎÏ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤òÇË¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¤â²¼¤·¤Æ¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥Ü¥Ç¡¿¥°¥ê¥à¥È¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä