¥É¥³¥â¤Î¡ÖGalaxy A25 5G¡×¡¢Android 16¤Ë¹¹¿·
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy A25 5G SC-53F¡×¤ÎºÇ¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
Galaxy A25 5G SC-53F
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢OS¤¬Android 16¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢ÁàºîÀ¤äµ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3.7GHz¤Ê¤É¤Î¹ÂÓ°è¤Ê5G¼þÇÈ¿ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤ÎÉ½¼¨¤¬¡Ö5G¡Ü¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤¬2025Ç¯11·î¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹¹¿·»þ´Ö¤Ï¡¢Ã¼ËöËÜÂÎ¡ÊWi-Fi¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬Ìó39Ê¬¡¢PCÀÜÂ³¤Î¾ì¹ç¤¬Ìó86Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹¹¿·¸å¤Ï¥É¥³¥âÆÈ¼«¤Î³¨Ê¸»ú¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»ÒÄó¶¡¤Î³¨Ê¸»ú¤ØÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤ÎÄÌÃÎÀßÄê¤Î°ìÉô¥á¥Ë¥åーºï½ü¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Õ¥©¥ë¥À¤Î»ØÌæÇ§¾ÚÀßÄê¤Î½é´ü²½¡¢¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥Õ¥©¥ó¥ÈÀßÄê¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ª¥Õ²½¤Ê¤É°ìÉô¤Î»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£