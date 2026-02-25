¡Ö½ÕÃÈ¤«¤¯¡¢²Æ¤Ï½ë¤¤¡×¶âÂôÃÏÊýµ¤¾ÝÂæÈ¯É½ µÏ¿Åª¹â²¹¤Î2025Ç¯¤Ë¼¡¤°¡Ö½ë¤¤²Æ¡×
¡Öµ¤²¹¹â¤¯¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¡×
¶âÂôÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï24Æü¡¢¸þ¤³¤¦3¤«·î¤È²Æ¤Î»þ´ü¤ÎÍ½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÈ¤«¤Ê½Õ¤Ë¡×
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÀè¡¢3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¾å¶õ¤ÎÊÐÀ¾É÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯µ¤²¹¤Ï¹â¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ï3·î¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¡¢¹â¤¯¡×¡¢4·î¤È5·î¤Ï¡Ö¹â¤¯¡×¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â5·î¤ÏÀ²¤ì¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Çß±«¤Î¹ß¿åÎÌ¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×
²Æ¤Î»þ´ü¤Î6·î¤«¤é7·î¤Ï¡¢Ê¿Ç¯Æ±ÍÍ¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Çß±«¤Î»þ´ü¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µÏ¿Åª¹â²¹¤Ë¼¡¤°¡Ö½ë¤¤²Æ¤Ë¡×
µ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤Ê¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤³4Ç¯´Ö¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÃÊ²¼¤Î¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£