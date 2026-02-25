¡ÖÁí½ÅÎÌÌó900¥°¥é¥à¡×¤Î°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¡¡ÈÇØÆÁ¤Î°ìÇÕ¡É¡ØG·ÏÌý¤¹¤¿Ð§¡Ù¤Ê¤É4¾¦ÉÊ°ìÀÆÈ¯Çä
¡¡Ð§¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅÁÀâ¤Î¤¹¤¿Ð§²°¡×¡ÖÌ¾Êª¤¹¤¿Ð§¤ÎÅ¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤«¤é¡¢¡ØG·ÏÌý¤¹¤¿Ð§¡Ù¤ò´Þ¤à4¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁí½ÅÎÌÌó900¥°¥é¥à¡ª¿©Íß¤ò»É·ã¤¹¤ë1ÇÕ¡ØG·ÏÌý¤¹¤¿Ð§¡Ù
¡¡Â´¶È¤ä°ÛÆ°¡¢¿·À¸³è¤Î½àÈ÷¤Ê¤É´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬Â¿¤¤3·î¤Ë¸þ¤±¡¢¡È³èÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÇÕ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¡£¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡È°Â¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥°¥ë¥á¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ëG·Ï¤È¡¢Æ±Å¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¤¹¤¿Ð§¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¡ØG·ÏÌý¤¹¤¿Ð§¡Ù¡Ê1190±ß¡Ë¤Ï¡¢Áí½ÅÎÌÌó900¥°¥é¥à¤Î°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£ÆÚ¥«¥¿¤È¶Ì¤Í¤®¤òÈëÅÁ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¾ßÌý¥À¥ì¤ÇßÖ¤á¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤â¤ä¤·¤ò¤Î¤»¤¿ÂçÀ¹¤ê¤´ÈÓ¤Ë¹ë²÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£»Å¾å¤²¤ËºÕ¤¤¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÇØ»é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢Ç»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¡ØG·ÏÌý¤½¤Ð¡Ù¡Ê1290±ß¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÃí¤ÎÁ´Î³Ê´ÌÍ¤ËÆ±ÍÍ¤Î¶ñºà¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÌÍ2¶Ì¤Î¾ì¹ç¤ÇÁí½ÅÎÌÌó1¥¥í¡£ÌÍ¤Ï1¶Ì¡¢1.5¶Ì¡¢2¶Ì¤Þ¤ÇÆ±°ì²Á³Ê¤ÇÁª¤Ù¤ë¡£¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢ÇØ»é¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µí¥«¥ë¥Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØG·Ïµí¥«¥ë¥Ó¾ÆÆù¤¹¤¿Ð§¡Ù¡Ê1390±ß¡Ë¤È¡ØG·Ïµí¥«¥ë¥Ó¾ÆÆùÌý¤½¤Ð¡Ù¡Ê1490±ß¡Ë¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£ÈëÅÁ¤Î¾ÆÆù¥À¥ì¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿µí¥«¥ë¥Ó¤È¶Ì¤Í¤®¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤â¤ä¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤ËºÕ¤¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÈÇØ»é¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤Î»Ý¤ß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤é¡Ö»Ý¤¤¤â¤Î¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¹ë²÷¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹4¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
