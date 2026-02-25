¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡¢Ä«¥É¥é½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡ÙÉû±¡Ä¹Ìò¤ËÄ©Àï
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ´ÅÏ©¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ÎÉû±¡Ä¹¡¦ÅÏÊÕ¹ÔÀ®¡£»öÌ³Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¡¢ÉÂ±¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷À¤Î¼«Î©¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö´Ç¸î¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÌò¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦Î©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÏÊÕ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾×·â¤ò¤É¤¦É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö°ì½Ö¤À¤±½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¡Ø¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È±ú¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÌó10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤ÎºÆÄ©Àï¤Ë¡ÖÇÐÍ¥Â³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹ÅÄ¤ÎÊì¤Ï¸½Ìò¤Î´Ç¸î»Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈ¾À¤µª°Ê¾å¸½¾ì¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¸Ø¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö´Ç¸î»Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æº£ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£´Ç¸î¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤òÃ´¤¦Éû±¡Ä¹¤ò¤É¤¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¿¹ÅÄ¤¬ÉÁ¤¯ÅÏÊÕ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
