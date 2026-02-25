ÃæÅç·ò¿Í¡ØIDOL1ST¡Ù¡¢¡Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¼«¿È½é1°Ì¡¡¼«¸ÊºÇ¹â½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIDOL1ST¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥É¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯1·î6ÆüÉÕ¡ØN / bias¡Ù¤Î½µ´Ö5.4ËüPT¡Ê53,546PT¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È7.7ËüPT¡Ê76,818PT¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡ÖXTC¡×¡ÖGods¡ÇPlay feat.Naomi Watanabe¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Æ±ÆüÉÕ¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°3´§¡Ú¢¨¡Û¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ATEEZ¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR:Part.4¡Ù¤¬¡¢½µ´Ö7.0ËüPT¡Ê70,253PT¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÜºî¤ÏÆ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
