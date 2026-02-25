¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬²òÃÄ¼°¡¡»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¶â5¸Ä¤ò´Þ¤à24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç²òÃÄ¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤¬°ËÅì½¨¿ÎÃÄÄ¹¤ò²ð¤·¤ÆJOC¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤ËÃÄ´ú¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¼°¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤òÀ©¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î·×58Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¡£¶¶ËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡Ë²áµîºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ËÅìÃÄÄ¹¤¬²òÃÄ¤òÀë¸À¤·¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£