¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¼çÎÏ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö£È£³¡×£¸¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ê£Á£Ø£Á¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂæºÂÆâÉô¤ËÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÇíÎ¥¡Ê¤Ï¤¯¤ê¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èô¹ÔÃæ¤ËÇË²õ¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤Î¿äÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢ÂæºÂ¤ÎÀ½Â¤¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÀìÌç²È²ñ¹ç¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡££¸¹æµ¡¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²£³Ê¬£´£µÉÃ¸å¤Ë²ÐÌôÉôÉÊ¤òµ¯Çú¤µ¤»¤Æ¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÀèÃ¼Éô¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿±ÒÀ±¤ÎÊÝ¸î¥«¥Ð¡¼¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¯Çú¤«¤éÌó£°¡¦£°£¶ÉÃ°ÊÆâ¤Ë±ÒÀ±¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿ÂæºÂ¾åÉô¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤Îµ¡ÂÎ¤ÈÂæºÂ¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæºÂ¾åÉô¤Ï¡¢»Í¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢ÀÜÃå¤·¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À½Â¤ºÑ¤ß¤ÎÊ£¿ô¤ÎÂæºÂ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂæºÂÆâÉô¤Ç£²¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Î´Ö¤¬°ìÉô¤ÇÇíÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££¸¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÇíÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤«ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ÂæºÂ¾åÉô¤ÎÇË²õ¤¬µ¯¤¤¿¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£