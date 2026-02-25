¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ò1³ô31¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊCNN¡ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢Æ±¶È¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÇã¼ýÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë1³ô31¥É¥ë¡ÊÌó4800±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢WBD¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢Çã¼ý¤Î²ÄÇ½À¤ò½ä¤ë¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤Î¶¨µÄ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¬À©¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤ê¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËWBD¤Ë70²¯¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤òÊ£¿ô¤ÎÅÀ¤Ç¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£
WBD¤ÏºÇÎÉ¤Î¾ò·ï¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤Î¶¨µÄ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·WBD¤Ï¡¢ÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Í¸ú¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂÐ¹³¤·¤ÆÆ±³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç1³ô30¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢WBD¤Ï¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¤ò¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÇäµÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤è¤ê¡ÖÎô¤ë¡×¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÏÅ¨ÂÐÅªÇã¼ý¤È¤·¤Æ¡¢WBD¤Î³ô¼ç¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀè½µ¡¢WBD¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î7Æü´Ö¤ÎÍ±Í½¤òÇ§¤á¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊË¸¤²¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
WBDÂ¦¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¡ÖºÇ½ª¤«¤ÄºÇ¹â¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢³ô¼ç¤Ë¾õ¶·¤ÎÌÀ³Î¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
WBD¼èÄùÌò²ñ¤Ï24Æü¸áÁ°¡¢Äó°Æ¤ò¡Ö¸¡Æ¤Ãæ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±Æü¸á¸å¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¹çÊ»·ÀÌó¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Äó°Æ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼èÄùÌò²ñ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê1³ô31¥É¥ë¤ÎÄó°Æ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¹çÊ»¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï4Æü°ÊÆâ¤ËÂÐ¹³°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÄó¼¨³Û¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¹çÊ»¤Ï¡¢WBD¤¬º£²Æ¤ËÆó¤Ä¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë·×²è¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
WBD¤ÏÀè¤Ë¡¢3·î20Æü¤ËÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò³«¤¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë1³ô27.75¥É¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£