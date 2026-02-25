º£°æÈþ¼ù¤¬¹ðÇò¡Ö»ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡×
²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê62¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ËVTR½Ð±é¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨º£·î11Æü¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ösmile¡×¤ä¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¶¦¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿É×¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÛÂÞ¤È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤äÉ×¤ÎºÍÇ½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿¸å¡¢º£°æ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¡ÈÉ×ÉØ¤À¤«¤é¡É¤È¤«¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¡ÈÉ×ÉØ¤À¤«¤é¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²»³Ú²È¤È¤·¤ÆÈà¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤È¤«¸«¤Æ¤âËÜÅö¤Ë°µÅÝÅª¡£¡Ê¤Ç¤â¡Ë¡ÈÉ×ÉØ¤Ç¿§¡¹ºÙ¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡¡¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¸À¤¦¤È¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤Î¸½¾ì¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ï¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÆÈÆÃ¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£