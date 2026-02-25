¥¿¥¤¥ä¤Ë¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÈºÇ¿·»ö¾ð
·Ú²÷¤Ê²ÃÂ®¤È¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤òÀÅ¤á¤ë¾è¤ê¿´ÃÏ¡£¤½¤ó¤Ê¾å¼Á¤ÊÁö¹Ô´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤«? ¹âµé¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä·ÚÎÌ¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥µ¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÅú¤¨¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Î¼Â¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¶õµ¤°µ¤Î´ÉÍý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥ä¤Ï¼ÖÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤«¤é¤Î¿¶Æ°¤òÏÂ¤é¤²¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó(¶îÆ°ÎÏ)ÀÇ½¤Ë·èÄêÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é¿´¼Ô¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥°¥ì¡¼¥É¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Áö¹Ô´¶¤ò»ÙÇÛÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÏ©ÌÌ¤ËÀÜÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¶õµ¤¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤â¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Ð0.2bar¤Î°ã¤¤¤Ç¤â¥é¥¤¥À¡¼¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¶õµ¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÊØÍø¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¶õµ¤Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë¼ïÎà¤¬Â¿¤¤¡£°Â¤¤¤â¤Î¤Ï¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Î980±ß¤«¤é¡¢9Ëü±ß¤â¤¹¤ë¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉÀ½¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç½éÃæµé¼Ô¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¡£
¶õµ¤¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¿··¿¥Ð¥ë¥Ö¤«¤éÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¿·»ö¾ð¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶õµ¤Æþ¤ì¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡û¥Ð¥ë¥Ö¤Ï3¼ïÎà
¶õµ¤Æþ¤ìÁª¤ÓºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢¼«¼Ö¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤Î¼ïÎà¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¡£
¡û±Ñ¼°¥Ð¥ë¥Ö(¥¦¥Ã¥º/¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Ð¥ë¥Ö)
¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤ä¥·¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇºÇ¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¼°¡£³¹¤Î¼«Å¾¼ÖÅ¹¤Ë¤¢¤ë¶õµ¤Æþ¤ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¹â¤¤¡£
¡ûÊÆ¼°¥Ð¥ë¥Ö(¥·¥å¥ì¡¼¥À¡¼/¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ð¥ë¥Ö)
ÆþÌçÍÑ¤ÎMTB¤ä¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ãæ±û¤Î¥Ô¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÊÛ¤ò³«ÊÄ¤¹¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ûÊ©¼°¥Ð¥ë¥Ö(¥×¥ì¥¹¥¿/¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ð¥ë¥Ö)
¾åÉô¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥Ã¥È¤ò³«ÊÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶ÈÀ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¹â°µ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÈùÌ¯¤Ê¸º°µ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÉ¸½àÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
19À¤µª¸åÈ¾¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«È¯¤·¤¿Ê©¼°¥Ð¥ë¥Ö
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5000±ß°Ê¾å¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤ÏÊ©¼°¤ÈÊÆ¼°¤ò·óÍÑ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢±Ñ¼°¤Ë¤â¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÊ©¼°ÀìÌç¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡û¥Õ¥í¥¢¥Ý¥ó¥×¤ÎÁª¤ÓÊý
¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¼ïÎà¡£¼«ÂðÍÑ¤Î¥Õ¥í¥¢¥Ý¥ó¥×¡¢¾®·¿¤Ç·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¡¢½¼塡¤·¤¿¥¬¥¹¤òÎ®Æþ¤µ¤»¤ëCO2¥Ü¥ó¥Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«ÂðÍÑ¤È³°½ÐÍÑ¤Î2¤Ä¤òÂ·¤¨¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢Çã¤¦¤Ù¤¤Ï¥Õ¥í¥¢¥Ý¥ó¥×¤À¡£Áª¤Ö¤È¤¤Ï¶õµ¤°µ¥²¡¼¥¸ÉÕ¤¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤¤¡£°ÂÄê¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤¿Áö¹Ô´¶¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶õµ¤°µ¥²¡¼¥¸¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤·¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ëºî¶È»þ¤ËÂ¸µ¤Î°ÂÄê¤¬°¤¤¤Èºî¶È¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¤ß¤ë¤È¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤ÈMTBÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Ï¤º¡£Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ï¶õµ¤ÎÌ¤È°µ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤Ï¶õµ¤ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¹â°µ¡¢MTB¤ÏÄã°µ¤À¤¬¶õµ¤ÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¼Ô¤Ï¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òºÙ¤¯¡¢¹â°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°¤¬·Ú¤¤¡£¸å¼Ô¤Ï°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥·¥ê¥ó¥À¡¼·Â¤òÂÀ¤¯ÅÇ½ÐÎÌ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£
¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤TOPEAK¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ö¥í¡¼ ¥í¡¼¥Ç¥£¡¼ EX
½éÃæµé¼Ô¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÇã¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍ¤ÏÄ¥¤ë¤¬Í½»»¤Ï4000¡Á1Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¤¤¤¡£TOPEAK¡¦¥¸¥ç¡¼¥Ö¥í¡¼ ¥í¡¼¥Ç¥£¡¼ EX(3960±ß)¤Ï¡¢3.5¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¨¥¢¥²¡¼¥¸ÉÕ¤¤Ç¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡£Ê©¼°¤ÈÊÆ¼°¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ø¥Ã¥É¡É¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º¤ËÎ¾Êý¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤ØÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¸«¤ä¤¹¤¤3.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥¨¥¢¥²¡¼¥¸
¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÌÇä¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¼°¥Ð¥ë¥Ö¤ä¥Ü¡¼¥ëÍÑ¥Ë¡¼¥É¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¡¹¡¢¹âµé¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êºî¶ÈÀ¤Ø¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Êä½¤¥Ñ¡¼¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥Ý¥ó¥×¤À¡£
°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ÏÊä½¤¥Ñ¡¼¥Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥²¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¤¿¤á»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£É®¼Ô¤Ï²¿ËÜ¤â¶õµ¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï40Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë¸½Ìò¤À¡£
¡û¿··¿¥Ð¥ë¥Ö
¼«Å¾¼ÖÍÑ¥Ð¥ë¥Ö¤ÏÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿3¼ïÎà¤Ç99¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢Ê©¼°¥Ð¥ë¥Ö¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤2¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡û¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö
¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö
TOPEAK¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¶õµ¤¤ÎÎ®ÆþÎÌ¤¬½¾Íè¤Î3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ó¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤ËºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤¤Ë¤â²¸·Ã¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£Ê©¼°¥Ð¥ë¥Ö¤Î¼åÅÀ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·À¤Âå¥Ð¥ë¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢ÀèÃ¼¤Î¥³¥¢¼´¤¬ÂÀ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê©¼°¥Ð¥ë¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¼èÉÕ¤±¤Ï¥Ð¥ë¥Ö¥³¥¢¤ò³°¤·¡¢¾å¤«¤é¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¡£¤·¤«¤â¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É(¥é¥Ô¥Ã¥É¥Ø¥Ã¥É)¤ò»È¤¦¤ÈÃ¦Ãå»þ¤Î¥¨¥¢Ï³¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö
¥æ¡¼¥í¥Ð¥¤¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ð¥ë¥ÖÀï¹ñ»þÂå¤òÂó¤¤¤¿¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥å¥ï¥ë¥Ù¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö¤À¡£¥Ý¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Ð¥ë¥Ö¤ËÃ¦Ãå¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¤È¤¤¤¦²»¤È¶¦¤ËÌÀ³Î¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬°·¤Ã¤Æ¤â¸íÁàºî¤¬¤Ê¤¤¡£Ê©¼°°Ê³°¤Ë¤âÊÆ¼°¡¢±Ñ¼°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤«¤é¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢MTB¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥ë¥Ö¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¡£·Ð¸³¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢°ìÅÙ¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤È¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥ë¥Ö¤Ï±Ê¤é¤¯³×¿·¤Î¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂ¾¤Ë¤â¿··¿¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£·ÚÎÌ¤Ç¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È½èÍý¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ð¥ë¥Ö¤ä¥Á¥å¡¼¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥äÍÑ¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ÄÀÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥å¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡û½ÐÀè¤Î¥Ñ¥ó¥¯
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ÎÂç¤¤ÊTOPEAK E¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Êº¸¡Ë¤ÈÆ±mini
ºÇ¸å¤Ë³°½ÐÀè¤Ç»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¼ïÎà¤Ï¼êÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×(¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¿¡¼)¡¢ÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¡¢CO2¥Ü¥ó¥Ù¤Î3¤Ä¡£¥·¥§¥¢¤Ç¤¤¤¦¤È¼êÆ°¥Ý¥ó¥×¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼êÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¤Ï¥³¥¹¥È¤¬°Â¤¯¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¤¥Á¤«¤é¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ôÉ´²ó¤Î¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°¤¬É¬Í×¤À¡£À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºî¶ÈÃæ¤ËÊ©¼°¥Ð¥ë¥Ö¤Î¥³¥¢¤ò¶Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¾åµé¼Ô¸þ¤±¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤ÎÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼ê´Ö¤¤¤é¤º¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç²Ã°µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ°ºîÃæ¤ÏÇú²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç³°½ÐÀè¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¡£²È¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²°Æâ»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÀ½ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦À½ÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬°ÂÁ´¤À¡£TOPEAK¡¦E¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«120g¤Î¾®·¿·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢ºÇÂç120psi(Ìó6.9bar)¤Î½¼Å¶Ç½ÎÏ¤ò¶Å½Ì¡£»ëÇ§À¤ËÍ¥¤ì¤¿TFT±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀßÄê°µ¤Ç¼«Æ°Ää»ß¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç700x25c¥¿¥¤¥ä¤òÌó5ËÜËþ½¼Å¶¤Ç¤¡¢USB-C¤Ç45Ê¬¤Ç¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
ËÜÌ¿¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¢¥²¡¼¥¸ÉÕ¤¤ÎÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¤Ï¡¢¶õµ¤°µ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¼êÆ°¥Ý¥ó¥×¤Ç0.2Bar¹ï¤ß¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤â¡¢ÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ý¥ó¥×¤Ê¤é³Ú¾¡¤À¡£Ï©ÌÌ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ½¤Î²¼¤ê¤Ç¤Ï°µ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏCO2¥Ü¥ó¥Ù¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â°ì½Ö¤Ç¥¿¥¤¥ä¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£»È¤¤ÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏCO2¥Ü¥ó¥Ù¤ò±Ê¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TOPEAK AIRBOOSTER II¤Î½ÅÎÌ¤Ï22.5g¡£¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ï¥í¡¼¥ÉÍÑ¤¬16g¡¢MTBÍÑ¤¬25g¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¿¿Åß¤ä¿¿²Æ¤Ê¤É¥³¡¼¥¹ÏÆ¤Çºî¶È¤¹¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¥³¡¼¥¹¤ØÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë²ó¿ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î»Ù½Ð¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤â¤Î¡£20Ç¯°Ê¾å¡¢CO2¥Ü¥ó¥Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¥³¥¹¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢CO2¤Ï¶õµ¤¤ÈÈæ¤ÙÆ©²áÎ¨¤¬¹â¤¯¸º°µ¤¬Áá¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¡£¥³¡¼¥¹Éüµ¢¸å¡¢¼«Å¾¼ÖÅ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶õµ¤¤ËÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¶â¤Ïµ¤Ì©À¤¬µá¤á¤é¤ìŽ¤¥Ñ¥Ã¥¥ó¤¬Îô²½¤¹¤ë¤¿¤á2¡Á3Ç¯¤´¤È¤ËÇã¤¤´¹¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶î¤±Â¤Ç¶õµ¤Æþ¤ì¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁö¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¶õµ¤Æþ¤ì¤Ë¤â°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¡ºà¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¶õµ¤Æþ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
µÆÃÏÉðÍÎ ¤¤¯¤Á¤¿¤±¤Ò¤í ¼«Å¾¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£80Ç¯Âå¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ä¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤ò¼èºà¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤ÎÉ¾ÏÀ¤ÏÄêÉ¾¤¬¹â¤¤¡£¶áÇ¯¤Ï¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹»Ø¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ó¥É¤ä¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥é¥¤¥É¤Ê¤É³¤³°¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
