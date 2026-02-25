É×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡©½÷Í¥¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢Â©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¡¢É×¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÄ¹ÃË¥¸¥å¥Ì·¯¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2·î24Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó MJ¡×¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ø¥¸¥å¥Ì¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»£¤ë¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉô²° ½é¸ø³«¡Ê¡Ü¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆü¡Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÂ©»Ò¤ÎÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÉ×ÉØ¡¢Â©»Ò¤ò½é¸ø³«
¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö1ºÐ¤ò²á¤®¤Æ»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¡¢100ÆüµÇ°¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Ê¤¯¤ÆÀ¸¸å8¥«·îº¢¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¿Æ¤ÎÎÙ¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¥¸¥å¥Ì·¯¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
Èà½÷¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇµÞî±¡¢¼êÁá¤¯»£¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥Ñ¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ëÀþ¤ò²¼¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÂ¸µ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö3Ç¯È¾Á°¤ËÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¥¸¥å¥Ì¤Ë¤¢¤Þ¤êµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¸¥å¥Ì¤Ï»ä¤È¿ÈÄ¹¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯ÍÑ¤Î°Ø»Ò¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤Ï2½µ´Ö¤«¤±¤Æ¥¸¥å¥Ì·¯¤ÎÉô²°¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£
Èà½÷¤Ï¥¸¥å¥Ì·¯¤Ø°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¡Ö¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢Ëå¤ÎÌÌÅÝ¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¨¤é¤¯¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²¹¤«¤¤¿´¤ÇÀÜ¤¹¤ëÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÄ¹ÃË¥¸¥å¥Ì·¯¡¢2023Ç¯¤ËÄ¹½÷¥½¥¤¤Á¤ã¤ó¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¡¦¶¦´¶¡Ù¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢2009Ç¯¤Î¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÁBoys Over Flowers¡Ù¤Ç¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Îº§Ìó¼Ô¤ËÊ±¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£2012Ç¯8·î¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2013Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î¤ËÂ©»Ò¤ò¡¢2024Ç¯12·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ä¹ª¤ß¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÇSNS¾å¤Ç¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¤¡£