¥Ù¥Æ¥é¥óÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¡¢´Ú¹ñµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ë³®Àû¡¡¸µÊ¡²¬SB¤òÎ¥¤ì¤¿ÉðÅÄæÆÂÀ
¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¿·¤·¤¤¤¬¡¢É÷·Ê¤Ï¸«´·¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸µÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÉðÅÄæÆÂÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡²¬ÀïÎÏ³°¤ÎÉðÅÄ¤Ï¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤Ø¡©
º£µ¨¤«¤é´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦SSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿23Æü¡¢SSG¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄ«¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ÇÂÎ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼ÂÀï´¶³Ð¤ÎÄ´À°¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
SSG¤Ïº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÜºê¤òÁªÂò¡£Á°¿È¤ÎSK¥ï¥¤¥Ð¡¼¥ó¥º»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢µÜºê¤Ç2¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¶öÁ³¤Ë¤â¡¢µÜºê¸©¤ÏÉðÅÄ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡£2012Ç¯¤«¤éÄ¹Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢´Ú¹ñµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤À¡£ÃÏ¸µ¤À¤«¤é¤«¡¢¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Îµå¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄÌ»»66¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â2ÅÙ¥×¥ì¡¼¡£NPBÄÌ»»217»î¹ç¤Ç66¾¡48ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.33¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤Î´Ø¿´¤ÎÃæ¤ÇSSGÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤·¡¢´¶³Ð¤â¤¤¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿ÉðÅÄ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÊ¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤âÎý½¬¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤¬°ìÈÖ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö1¼¡¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÃÏÍýÅª¤Ë¤Ï¶á¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³¤³°Ä©Àï¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¼ã¼êÅê¼ê¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥å¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÊÑ²½µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀïÎÏ³°¤ò·Ð¤Æ¡¢½é¤Î³¤³°Ä©Àï¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£