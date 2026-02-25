¸ÅÀîÍºÂç¡¢26Ç¯ÅÙÁ°´üÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×½Ð±é·èÄê ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼øÌò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û½÷Í¥¤Î¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2026Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÀîÍºÂç¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26Ç¯ÅÙÁ°´üÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¸µÇµÌÚºä¤é½Ð±é¼Ô7¿Í
¸ÅÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼ø¡¦º£°æ±×ÃË¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤Þ¤¹¤ª¡Ë¡£¥É¥¤¥ÄÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¸ÅÀî¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¸ÅÀî¤Ï¡Ö¸½Âå¤Î°å³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ä´Ç¸î¤¬¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ìÏ«¤äÎÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡Ø´Ç¸î¡Ù¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀµµ¬¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿´Ç¸î»Õ¤Ç¤¢¤ëÂç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å¤¬¡¢Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¼ ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¡¼ Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ ½Ð±éÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ÊÁ°Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¸æ¼êÀöÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê°¦¤µ¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×»£±ÆÃæ¤â¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀÚ¤ê¼è¤êºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¿ô²ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤äÉÂ±¡¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿´¤Þ¤Ç¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö´Ç¸î¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´Ç¸î¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë»ö¤Ï¡¢Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¢¡¸ÅÀîÍºÂç¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×½Ð±é·èÄê
¢¡¸«¾å°¦¡õ¾åºä¼ùÎ¤W¼ç±é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×
¢¡¸ÅÀîÍºÂç¥³¥á¥ó¥È
Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¿ô²ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤äÉÂ±¡¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿´¤Þ¤Ç¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö´Ç¸î¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´Ç¸î¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë»ö¤Ï¡¢Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
