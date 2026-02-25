»³ËÜÈþ·î¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥êÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°Instagram¤¬2·î23Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢»³ËÜ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û34ºÐÂç²Ï½÷Í¥¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¥Î¡¼¥¹¥ê°áÁõ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Lemino¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯É½²ñ2026¡ØLemino Next stage¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ ¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÇLemino¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Øºá¤ÈÎø¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªÇÛ¿®¤Ï2026Ç¯½©¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£È¯É½²ñ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö3ËçÌÜ¤ÏÅÐÃÅÁ°¡¢ÂÔµ¡Ãæ¤ÎÈþ·î¤µ¤ó¤Ç¤¹ »ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤âµ¤·¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¼Ð¤á¾å¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³ËÜÈþ·î¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó°áÁõ¸ø³«
¢¡»³ËÜÈþ·î¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê°áÁõ¤ËÈ¿¶Á
