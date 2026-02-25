¤½¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Ë²¼Àþ¢ªÃÎÅª¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡¡¡È¥â¥é¥ëÊø²õ¤Î·ÝÇ½¿Í¡É¤ËÅ¾Íî
½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥Û¡Ê51¡Ë¤¬¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Ë²¼Àþ¤ò°ú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¼±¤ò·ç¤¤¤¿¹ÔÆ°¤À¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¹óÉ¾¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¡È¥â¥é¥ëÊø²õ¤Î·ÝÇ½¿Í¡É¤È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥¸¥Û¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¹óÉ¾¡ÖÀ¸½¤¤¡×
¥¥à¡¦¥¸¥Û¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¹ø¤òÄË¤á¤ÆÊü»¶ÄË¤¬¤¢¤ê¡¢3¥«·î°Ê¾å¥è¥¬¤â¤Ç¤¤º¡¢¼£ÎÅ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Î¾¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÎÉÂ¼¼¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¸¥Û¤Ï¡ÖÊÖµÑ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬½¸Ãæ¤òË¸¤²¤¿¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤¬²¿ÅÙ¤â»ä¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤Ä¤é¤¯¤Æ¶ì¤·¤¯¤Æ¸ÉÆÈ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¸¾Ï¤¬¤è¤ê¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢ËÜ¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åö³º¤ÎËÜ¤Ïºî²È¥¥à¡¦¥Õ¥ó¤ÎÃø½ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀºÙÉô¤À¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥¸¥Û¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç°ú¤¤¤¿²¼Àþ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Þ½ñ´Û¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬Å½¤é¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»äÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ø¶¦¿Þ½ñ¤òÂ»½ý¤·¤¿ÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¡ÈÆÉ½ñÇ§¾Ú¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÏÀÁè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¿Í¤¬¶¦Æ±¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Þ½ñ¤ËÍî½ñ¤¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤ò¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ï¼±³°¤ì¤Î¹ÔÆ°¡×¡Ö¸ø¶¦ºâ¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Û¤¬²áµî¤Ë¤â¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤Ë²¼Àþ¤ò°ú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö¾ï½¬Åª¤ÊÉÔÃí°Õ¡×¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
ÏÀÁè¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Û¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¼Õºá¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¤Ë²¼Àþ¤ò°ú¤¯ÊÊ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö³º¤ÎËÜ¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ë¿·¤·¤¤ËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤«¡¢ÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¸ò´¹¤¹¤ë¡×¤ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÂÐ±þºö¤òÌóÂ«¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤ò¤è¤ê¿µ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥à¡¦¥¸¥Û¤À¤¬¡¢¸ø¶¦ºâ¤òÂ»½ý¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯¤µ¤é¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÏÂç¤¤Ê¼ºË¾¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¼ºÄÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¸¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1974Ç¯7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë²Î¼ê¥·¥ó¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¤Î¡Ø¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎMV¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø8·î¤Î¿·ÉØ¡Ù¡Ø°¦¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÁË¡Î§»öÌ³½ê¡Á¡Ù¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î·¤¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¹¥¤¡Ù¡Ø½÷¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Á²ÈÏÂèß»öÀ®¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡ØÀÞ¤ì¤¿Ìð¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2001Ç¯12·î¤Ë5ºÐÇ¯¾å¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Û¥¸¥ó¤È·ëº§¡£2004Ç¯4·î¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£