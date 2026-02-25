ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤é¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»²²Ã¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¤¹¤°¤ËÎ¹¤Ø!?¡È»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¡É¤Î¿·ÈÖÁÈ»£±Æ¤Ø
½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡¢ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡Ä¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¾åÈ¾¿È
µî¤ë2·î24Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öchannel fullmoon¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥ß¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¦¥¦¥·¥¯¤Î3¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø²Ö¤è¤êÀÄ½Õ¡§¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤º¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥åºî²È¤Î20¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤âÈà¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÇÛ¿®¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤Æ½ËÊ¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¡¢¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Î»öÁ°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£²ó²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤¬²¿¤«¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö²¿¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ë¤«¡¢¼Â¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë3¿Í¤Ë¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤¬¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤ò´«¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¥½¥¸¥ó¤Î²È¡Ù¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤â¤¢¤ë¤·¡£¤â¤·Èà¤é¤¬´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¤¤¯¤é¤¢¤²¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¡×¤ÈºÆ¤ÓÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö10Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1Ëü±ß¡Ë¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤À¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤Î¹Í¤¨¤È¤³¤ì¤Û¤É»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò1¿Í10Ëü¥¦¥©¥ó¤Ç¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¼ÁÌä¤ò1¤Ä¡£Èà¤é¤¬¤â¤·Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£
¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¡Öº£¤¹¤°¡£¤³¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¸«¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÃ¯¤«¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢3¿Í¤ò¶ÛÄ¥¤µ¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÀÄ½Õ¡§¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤òÅÅ·â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ç¥¸¥åºî²È¤Î20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦²£ÃÇËë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤ÎÎ¹¹Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö½ÐÈ¯¡¦Ìµ»öµ¢´Ô¤òµ§´ê¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢¿·ÈÖÁÈ»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î¶Ú½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£²£ÃÇËë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¤Ï¡¢¶Ã¤º¤ÏÇ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢3¿Í¤ÏÇÛ¿®¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò½ªÎ»¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢·îÍËÆü¤ËÌá¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ëÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯12·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ËB.A.P¥è¥ó¥°¥¯¤Î¡ØI Remember¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤2¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2014Ç¯¤Î¡ØËâ½÷¤ÎÎø°¦¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÏº¡ã¥Õ¥¡¥é¥ó¡ä¡Ù¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤ ¡ÁÎø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Á¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡¢¡Ø»È¼Ô¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê¥«¥á¥ª½Ð±é¡Ë¤Ê¤É¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÇ®·ì¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤ò±é¤¸¡¢Ç®¤¤ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¡£2010Ç¯¤ÎÂç³ØÀ¸»þ¤ËÍ§¿Í¤Î´«¤á¤ÇÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸³èµòÅÀ¤ò´Ú¹ñ¤ËÌá¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Á¥ã¥¯¥Ú¡¼ÁêËÀ¡¼¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°Ê¹ß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ç¤ÏÉÏ¤·¤¤²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÁïÌÀ¤ÊÀÄÇ¯¡¢¥®¥¦¤ò¹¥±é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡þ¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ß ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤ËÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø°¦¤¹¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Ç¡ÖÂè27²óÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¤½¤Î¸å½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬É¬Í×£²¡Ù¡ØÎø°¦¤ÎÈ¯¸«¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¤âÎº¤Ë¤·¤¿¡£¸¶ºî¾®Àâ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø82Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡Ù¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡ÖÂè40²ó´Ú¹ñ±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¶¨²ñ¾Þ¡×½÷Í¥¼ç±é¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£