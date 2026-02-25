Ìó20Ç¯Á°¤ÎÌ¾ºî¡¢¡ØCMC¡Ù¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GT SWB¡ÚÄ¹Èø½Û¤Î¸Åº£ÅìÀ¾¥â¥Ç¥ë¥«¡¼¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¡§Âè16²ó¡Û
¼ñÌ£Åª´¶À¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
ºòº£¤Î¼Â¼Ö¼ñÌ£À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î²þÂ¤¼Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤ËÂç¿Íµ¤¡£ÁêÂÐÅª¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢¤ª¹Ôµ·¤ÎÎÉ¤¤Í¥ÅùÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Î¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤Î±Æ¤ÏÇö¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌó20Ç¯Á°¤ÎÌ¾ºî¡ª¡ØCMC¡Ù¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GT SWB¡¡Á´11Ëç
¤½¤ó¤Ê¼Â¼Ö¼ñÌ£³¦¤Î¶õµ¤¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°&¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿·À½ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCMC¡Ù¤Ç¤¹¡Ê¹¹ð¤Ë¤´ÃíÌÜ¡Ë¡£ Ä¹Èø½Û
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀµÄ´¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¤äÎò»ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°&¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼«Æ°¼Ö¡Ê¤È¤½¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤âÎ®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÀ§Èó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¹Ô¤È¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£Åª¤Ê´¶À¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¦¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1995Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É
¤µ¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¡ØCMC¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÂ¬ÎÌµ»»Õ¤À¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ë¥Ã¥«¡¼¥ë¤µ¤ó¤È¥·¥å¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¥¢¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ1995Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î³«È¯¤Ë3D¥¹¥¥ã¥ó¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÏÎ©Åö½é¤Ï¥Ø¥ë¥Ù¥ë¥È¤µ¤ó¼«¤é¤¬¼ê½ñ¤¤Î¿ÞÌÌ¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥«¡¼¥º¡ÊClassic Model Cars¡Ë¡Ù¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÁÏÎ©Åö½é¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥â¥Ç¥ë¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢ÀïÁ°¤«¤é1960Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
CMC¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡¢±É¸÷¤ÎÊª¸ì¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ Ä¹Èø½Û
Æ±¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ä¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡¢±É¸÷¤ÎÊª¸ì¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë²½¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£À¤´Ö¤ÎÎ®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¸É¹â¤Ö¤ê¤¬À¶¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊCMC¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1/24¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë1930Ç¯¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄSSK¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥ë¥·¥§Çî»Î¤ÎÀß·×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎS¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢CMC¤¬¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍµÊ¡¤Ê¥â¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§¡¦¥È¥í¥Ã¥·Çì¼ß¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÅ»¤Ã¤¿1Âæ¡£
¤½¤Î¼¿¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÂè1ºî¤ËÁª¤Ö¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢CMC¤ÎÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤Èââ»ý¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
½é¤á¤Æ¥É¥¤¥Ä¼Ö°Ê³°¤Î¥á¥¤¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ
CMC¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä500¤ä540K¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢¥Û¥ë¥Ò¤ä¥ô¥¡¥ó¥À¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ç¤ËÀïÁ°¤Î¥É¥¤¥Ä¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Éºî¤Ê¤¬¤é¤âÃå¼Â¤Ë¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï1/24¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¡¢6ºîÌÜ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄW196¤«¤é¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê1/18¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊCMC¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥É¥¤¥Ä¼Ö°Ê³°¤Î¥á¥¤¥¯¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤Á¤é¡£CMC¤È¤·¤Æ¤Ï46ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢1/18¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GT SWB¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡¢CMC¤È¤·¤Æ¤Ï46ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë1/18¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GT SWB¤Ç¤¹¡£ Ä¹Èø½Û
250GTO¤ä330P3/4¤¢¤¿¤ê¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢½é¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë250GT SWB¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«2005Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÁÏÎ©¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë10Ç¯¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÂ°¤ä¼ù»é¡¢Èé¤Ê¤É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ë³ÆÉô¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤È¡¢¼Â¼ÖÆ±ÍÍ¤Î¸«»ö¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤òÇËÃ¾¤Ê¤¯Î¾Î©¤µ¤»¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ØCMC¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎÌ»º¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ëÆÃÀ
Æ±¼Ò¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ë¤½¤ÎÆÃÀ¤«¤é¡¢ÎÌ»º¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨À¸»ºÂæ¿ô¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÀäÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMC¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ç¤â¥ß¥Ë¥«¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CMC¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎÌ»º¥ß¥Ë¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Ä¹Èø½Û
¤Á¤Ê¤ß¤ËÃÏ¸µ¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¥å¥Ô¡¼¥ë¥ô¥¡¡¼¥ì¥ó¡¦¥á¥Ã¥»¡Ù¡Ê=¥Ë¥å¡¼¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¡¦¥È¥¤¥Õ¥§¥¢¡Ë¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤â¤¢¤ëCMC¡£É®¼Ô¤¬¥â¥Ç¥ë¡¦¥«¡¼¥ºÊÔ½¸Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆCMC¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ù¥ë¥È»á¤ÎºÊ¥·¥å¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¥¢¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥«¡¼¥º¤µ¤ó¤Í?¡©¡¡»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤é±óÎ¸¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£É¬Í×¤Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¤ò¥±¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¿ÆÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þÂå¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤´±ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥«¡¼¥º»ï¤Ë¤Ïº£¤Ç¤âÇ¯¤Ë²¿ÅÙ¤«¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¼«ÂÎ¤Ïº£¤Ê¤ªÀ¹¶È¤ÎCMC¡£¤½¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤´É×ºÊ¤Ïº£¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£