¥Þ¥¬¥¸¥óÌ¡²è¡Ø¥á¥À¤«¤ï¡Ù¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼ÂçÊç½¸¡¡±þÊç¼ÔÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤òËÜ»ïÍó³°¤Ë·ÇºÜ
¡¡¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¡Ø¹õ´ä¥á¥À¥«¤Ë»ä¤Î²Ä°¦¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Ù¤¬½¤³ØÎ¹¹ÔÊÔ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Ø¥á¥À¤«¤ï¡Ù¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼Áª¼ê¸¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥á¥À¤«¤ï¡Ù¡õÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐ¾ì¡ªº£½µ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥óÉ½»æ
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤ª¼ê»æ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢Á´°÷ËÜ»ï¤ÎÌ¡²è¤ÎÍó³°¤Ë·ÇºÜ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡£ºî¼Ô¤Îµ×À¤Íö¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤È¿´¤òÆ°¤«¤¹¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢µ×À¤¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¿ä¤·¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ë¡ª¡ªÊÔ½¸Éô°ìÆ±¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡2021Ç¯5·î¤è¤ê½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢Â©¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥â¥Æ¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Àî°æ¥â¥Ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤ËÁ´¤¯¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤Å¾¹»À¸¡¦¹õ´ä¥á¥À¥«¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥À¥«¤ò¥ª¥È¤½¤¦¤È¡È¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¡É¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥«¥²¥¤Ê¼êÃÊ¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¥â¥Ê¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¡¢µÕ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Á¥ç¥í¤µ¡×¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2025Ç¯1·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
