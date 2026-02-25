»¦½ýÇ½ÎÏ¤¢¤ëÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¡Ö¸¶Â§²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¡¡¼«Ì±¡¦°ÂÊÝÄ´ºº²ñ¤¬À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤Þ¤È¤á¤ë
¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤Ï25Æü¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»¦½ýÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò¡Ö¸¶Â§¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¸À¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤È¤Î¶¨ÎÏÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤òµßÆñ¤äÍ¢Á÷¤Ê¤ÉÈóÀïÆ®ÌÜÅª¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö5Îà·¿¡×¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖÉð´ï¡×¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡ÖÉð´ï¡×¤ÎÍ¢½ÐÀè¤ÏÆüËÜ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ä³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëNSC¡á¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤ÇÍ¢½Ð¤òÇ§¤á¤ë¤«¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¤ËÀïÆ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¹ñ¤Ø¤ÎÉð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¡Ö¸¶Â§ÉÔ²Ä¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£