ÂáÊá¤Î¡ÖXG¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦SIMONÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤«¡Ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤ÏÂçËã¤â²¡¼ý
¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¾ï½¬Åª¤Ë°ãË¡ÌôÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦SIMON¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é4¿Í¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢SIMONÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°ãË¡ÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
º£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤Î¤Û¤«ÂçËã¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¤´ÕÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤ËÆþ¼ê·ÐÏ©¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£