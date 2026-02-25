¤¹¤È¤×¤ê¤µ¤È¤ßÃÂÀ¸Æü¤Ë¥½¥í¶Ê¡ÖPRESENT¡×MV¸ø³«¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿°ìÆü
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤È¤×¤ê¤Î¤µ¤È¤ß¤¬24Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖS's¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖPRESENT¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¤µ¤È¤ßBIRTHDAY GOODS 2026¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖS's¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¡È±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¡É¤ÎMV²½¤¬¡¢¤µ¤È¤ß¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£¤½¤Î9·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤È¤ß¤«¤é¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°¦¤À¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿½ã°¦¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£MV¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²¦»ÒÍÍ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤µ¤È¤ß¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ç²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¼Â¼Ì¥·¡¼¥ó¤â¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤È¤ß¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆºÇ¹â¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡°¦¤·¤¤·¯¤Ø¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯Çä¤ò»Ï¤á¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¼«»£¤êÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â¼Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´9¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®¶¸¤ò¼ý¤á¤¿¼Â¼Ì¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤À¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤òÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¶¦Í¤·¤Æ¡Ö¤µ¤È¤ß¤«¤é¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÎø¿´¤ò¡¢¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× ¤È¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£