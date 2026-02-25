¹â»Ô¼óÁê¡¡ÅöÁªµÄ°÷¤Ë3Ëü±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÇÛÉÛ¡Ä¡ÖË¡Î§¾åÌäÂê¤Ê¤¤¡×¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¶¯µ¤¤Î¹½¤¨
¹â»Ô¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ñ²ñ¤ÇÌîÅÞ¤¬¼è¤ê¾å¤²¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤êÌó3Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¸¤Éúô¥ÂÀÏºµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»²µÄ±¡¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½¼ÁÌä¤ÎËÁÆ¬¤ÇÌîÅÞ¤¬ÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡ÖË¡Î§¾åÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Õºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¶¯µ¤¤Î¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÅÄÌ¾Éô¶©Âå´´»öÄ¹¡§
½°µÄ±¡Áª¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÁ´°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¤È¡£Áí³Û¡¢¤½¤Î¸¶»ñ¤ÈÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´ÀâÌÀ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
º£²ó¤ÎÂçÊÑ¸·¤·¤¤Áªµó¤ò·Ð¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¡¢°ì¿ÍÊ¬Ìó3Ëü±ß¤Ç¹ç·×315¿ÍÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤éµÄ°÷¸Ä¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá¾å¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤òÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤·¤Ë¡Ö¸æ½Ë ¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤¬¿·¿ÍµÄ°÷¤Ë10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤ê¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ·ô¤Ï¤ª¶â¤½¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ²ñµÄ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¥¼¥í¤ò½ä¤ê¡¢¡Öº£¸å¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Çºâ¸»¤òÆÃÎã¸øºÄ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç·ëÏÀ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£