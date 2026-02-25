¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×¡¢¡Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡×¼«¿ÈÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHARD WORK¡×¤¬¡¢25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¿ÈÄÌ»»10ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¡Ê2021Ç¯11·î22ÆüÉÕ¡§711,512PT¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇ¹â½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È72.2ËüPT¡Ê721,801PT¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖHARD WORK¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µÇä¾å71.9ËüËç¤Ç1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2´§¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë / ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬¡¢½µ´Ö54.3ËüPT¡Ê542,582PT¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2·î18Æü¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â½é½µÇä¾å¤òµÏ¿¤·2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖÇúÎö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤â¡¢¼«¸ÊºÇ¹â½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤ÇÆ±ÆüÉÕ¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤âÆ±¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤È¹â½ç°Ì¤òµÏ¿¡£CDÇä¾å¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤ÇÂç¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤·¡¢ºòÇ¯7·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡×¡Ê2025Ç¯7·î21ÆüÉÕ¡§117,362PT¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇ¹â½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
