¡¡2026Ç¯ÅÙÁ°´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë¸ÅÀîÍºÂç¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä«¥É¥éÂè114ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢°åÎÅ´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤¿Âç´ØÏÂ¤ÈÎëÌÚ²í¤Î2¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Êー¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£Æ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢´µ¼Ô¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ß¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò¸«¾å°¦¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Âç²ÈÄ¾Èþ¤ò¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø½é¤á¤ÆÎø¤ò¤·¤¿Æü¤ËÆÉ¤àÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÅÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼ø¡¦º£°æ±×ÃË¡£¥É¥¤¥ÄÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÅÀîÍºÂç¡Êº£°æ±×ÃËÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ëº£°æ±×ÃËÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥Ðー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦º£°æ¤ÏÅö»þºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ç³Ø¤Ó¡¢³°²Ê¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°å¶É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î°å³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ä´Ç¸î¤¬¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ìÏ«¤äÎÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡Ö´Ç¸î¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡¢¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é°ÊÁ°Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¨ー¥ë¡×¤Ç¸æ¼êÀöÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê°¦¤µ¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡×¤È³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨ー¥ë¡Ù»£±ÆÃæ¤â¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀÚ¤ê¼è¤êºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ç¸î¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¦»×¤¤½Ð°ì½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÆþ±¡¤ò3ÅÙ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤âÉÂ±¡¤âÁ´¤¯¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤âÇÛÎ¸¤¬¤¢¤êÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÈàÃ£¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Á´¤Æ¤ÎÆþ±¡¤¬ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ö¤¬¤¢¤ëÊý¡¹¤·¤«¶Ð¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿¦¶È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡£
