¡ÖLIV¤Ï¤ª¶â¤À¤±¡×È¯¸À¤ÇÇÈÌæ¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î25ºÐ¤¬PGA½Ð¾ì¤Ø
¡È°ÜÀÒ¡É¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¸µLIV¥´¥ë¥Õ½êÂ°¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥Á¥ã¥«¥é¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê3·î5¡Á8Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£25ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¶¦ºÅÂç²ñ¤Ç¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¤¬LIVÎ¥Ã¦¤Î¥±¥×¥«¤ò´¿·Þ
PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï²ÐÍËÆü¡¢¥Á¥ã¥«¥é¤ËÆ±Âç²ñ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Âç²ñ¤ÏÍè½µ³«ºÅ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¾·ÂÔ¡×¤ÈÆ±½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂåÂØÂç²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥Á¥ã¥«¥é¤Ï2022Ç¯¤ËLIV¤È·ÀÌó¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ËÍ¥¾¡¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢LIV¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î1·î¤Ë¤Ï¡ÖLIV¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡×¤ÈLIV¤ÎÂÎÀ©¤òÈãÈ½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Á¥ã¥«¥é¤Ïº£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLIVºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ï¾¯¤·¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¤Ë¿Ê¤à»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄêÃå¤·¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢LIV¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¡¢DP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼´Ö¤Î°ÜÀÒ¤äÉüµ¢¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼5¾¡¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥«¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏºòÇ¯12·î¤ËLIV¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏPGAÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤âLIV¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥«¥é¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÎã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê°ì½µ´Ö¡£ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£¼ã¤ºÍÇ½¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤òÀÚ¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¤¬LIVÎ¥Ã¦¤Î¥±¥×¥«¤ò´¿·Þ
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
