¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¡Ö2¼¡»î¸³Á°´üÆüÄø¡×»Ï¤Þ¤ë¡¡Ä¹Âç¤Ë3130¿Í¤¬»Ö´ê °å³ØÉô°å³Ø²Ê¤Ï7.6ÇÜ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î2¼¡»î¸³Á°´üÆüÄø¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¼õ¸³À¸¤¬»î¸³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºêÂç³ØÊ¸¶µ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï»î¸³¤òÁ°¤Ë¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºêÂç³Ø¤ÎÁ°´üÆüÄø¤Ï¡¢10¤Î³ØÉô¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1061¿Í¤ÎÊç½¸Äê°÷¤ËÂÐ¤·µîÇ¯¤è¤ê300¿Í¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¤3130¿Í¤¬»Ö´ê¡£
»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï3.0ÇÜ¤Ç¡¢³ØÉôÊÌ¤ÇºÇ¤âÇÜÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö°å³ØÉô°å³Ø²Ê¡×¤Î7.6ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î³ØÉô¤Ç¤Ï26Æü¤â»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï3·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
