ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¿ä¤·³è¡ÉºÇ¶¯¥Ä¡¼¥ë¡¡´ÑÀï¤â¼èºà¤â¸úÎ¨²½¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ú¸½ÃÏµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
Àè½µ¤ÎÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢12¿Í¤ÎÆüËÜÀª¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬¤¤¤ë¤È¡¢°ìÆü¤ÇÁ´°÷¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤ä¡¢Áª¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÊØÍø¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Âç²ñÂ¦¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¡È¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤äÁª¼ê¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤À¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢³ÆÁÈ¤Î¸½ºßÃÏ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁª¼ê¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁÈ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬²«¿§¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê£¿ôÁª¼ê¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤óÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¸«¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹âÉ¾²Á¡£´ÑÀïÂÎ¸³¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
EventHub¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ï¥Ö¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£Âç²ñÂ¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖºòÇ¯¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»æ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»É½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËQR¥³¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤¬Â¿¤¤Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»É½¤Î°õºþËç¿ô¤âËÄÂç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë»æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤âÆ³ÆþÎã¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏÆÃ¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æ³Æþ»þ´ü¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Ç¯¡¹¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤âËþÂ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡ÖËèÆüÁ´°÷¤ò»£¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆ°¤¯¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÀè²ó¤ê¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»£¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢»£¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÍÑÀ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£³¤³°¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÆüËÜÀª¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Á´°÷¤òËèÆü¼èºà¤·¡¢¿ô¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆ°¤¯¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡Ö8ÈÖ¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¸þ¤«¤¦¤¬¡¢³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁª¼ê¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£¼èºà¸úÎ¨¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
´ÑÀï¤¹¤ëÂ¦¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤â¡¢»£¤ëÂ¦¤â½õ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
