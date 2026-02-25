Ìø¸¶ÍÛ°ìÏº¡¢¤¿¤ÞÃ¦Âà¸å½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÇÛ¿®²ò¶Ø
¡¡ÅÁÀâÅª¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¤¿¤Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìø¸¶ÍÛ°ìÏº¤¬¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Special Edition¡Ù¤òÇÛ¿®²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌø¸¶ÍÛ°ìÏº¡Ö¤¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Ìø¸¶¤Ï1984Ç¯¤Ë¤¿¤Þ¤ò·ëÀ®¤·¡¢95Ç¯¤ËÃ¦Âà¡£98Ç¯¤ËÃ¦Âà¸å½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Special Edition¡Ù¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÌ¤¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡¢¥Ç¥â²»¸»¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇÛ¿®²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âYouTube¤ÎPANAM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌø¸¶ÍÛ°ìÏº¡Ö¤¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡Ìø¸¶¤Ï1984Ç¯¤Ë¤¿¤Þ¤ò·ëÀ®¤·¡¢95Ç¯¤ËÃ¦Âà¡£98Ç¯¤ËÃ¦Âà¸å½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡ØÄ¹¤¤¤ªÊÌ¤ì Special Edition¡Ù¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÌ¤¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡¢¥Ç¥â²»¸»¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇÛ¿®²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤ß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âYouTube¤ÎPANAM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£