ºä¸ýÎÃÂÀÏº¡¢Ä«¥É¥é5ºîÌÜ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù½Ð±é¡ÖµÕÉ÷¤òÃ´Åö¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºä¸ý¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î½õ¶µ¼ø¡¦Æ£ÅÄË®É×¡£´Ç¸î¤Î³ÎÎ©¤ËÄ©¤à¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂÐÎ©¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ºä¸ý¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤ÏÉ¬¤ºµÕÉ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë½Å¤Í¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿µÕÉ÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤·°¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡ÈµÕÉ÷¡É¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤òÃ´¤¦³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤5ºîÌÜ¡£ºä¸ý¤ÏÄ«¥É¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢Ä¹²ó¤·¤ÎËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖµÓËÜ¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤äÂ¸ºß¤¬Êª¸ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡È´Ç¸î¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ºä¸ý¤ÏÆþ±¡·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¤¢¡¢±é·à¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤¿´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤éÃ»²Î¤ò±Ó¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤â¶»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë°å»ÕÁü¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ºä¸ý¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤ÏÉ¬¤ºµÕÉ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë½Å¤Í¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿µÕÉ÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤·°¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Êª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡ÈµÕÉ÷¡É¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤òÃ´¤¦³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡È´Ç¸î¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ºä¸ý¤ÏÆþ±¡·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¤¢¡¢±é·à¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤¿´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤«¤éÃ»²Î¤ò±Ó¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤â¶»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë°å»ÕÁü¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£