¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¼ïºêÆØÈþ¡õ»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡õ¾®ÎÓÀé¹¸¤¬¸ì¤ë´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¡£¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿Âè1´ü¤«¤éÌó2Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¼Â¸½¤·¤¿Â³ÊÔ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥óÌò¤Î¼ïºêÆØÈþ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥óÌò¤Î»Ô¥ÎÀ¥²ÃÆá¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯Ìò¤Î¾®ÎÓÀé¹¸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤êÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤«¤é¡¢Âè1´ü¤Ç¤Î¼Çµï¤Î³ëÆ£¡¢¤½¤·¤ÆÂè2´ü¤Ç¿¼¤Þ¤ê¤æ¤¯3¿Í¤Î¡È¿®Íê´¶¡É¤È´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ï´Ø·¸À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£Âè2´ü·èÄê¤Ë¤Ï¡ÉÉÝ¤µ¡É¤â¡©¥¥ã¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤¹ËÜ²»
¡½¡½Âè1´ü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é2Ç¯·Ð¤¿¤º¤ËÂè2´üÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢Âè2´ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÎÓ¡§ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¥ÎÀ¥¡§»ä¤â¡È¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¡¢¡È¸¶ºî¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼Â´¶¤È¡¢¸¶ºî¤Î¤É¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ïºê¡§»ä¤â¡È¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè1´ü¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÂè2´ü¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡£À¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¾¡¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè1´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢Ç®ÎÌ¤ò¡¢¤â¤¦1²ó½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âè1´ü¤Ç±éµ»¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÇº¤ó¤À¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®ÎÓ¡§ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂè5ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¶¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤ª2¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âè5ÏÃ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÌÂ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÅú¤¨¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡£¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¤¥¯Á°¤Ç¤ª2¿Í¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤À¤Ê¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤ä²»¶Á´ÆÆÄ¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¥ÎÀ¥¡§¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ï¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡È¥Ä¥ó¡É¤ÊÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂæËÜ¤ä¸¶ºî¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥ë¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¼Çµï¤Î¤è¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ïºê¡§²¹ÅÙ´¶¤ä¶õµ¤´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â°ìÈÖ²È¤ÇÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥ó¥á¥ëÌò¤Î²¬ËÜ¿®É§¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é³ä¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÑ²½¤·¤¿´Ø·¸À¡¡¥Õ¥§¥ë¥ó¤È¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Î¸½ºßÃÏ
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶õµ¤´¶°Ê³°¤ÇÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¼Çµï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡§Âè2´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡È¿®Íê´¶¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ºîÃæ¤Ç¤âÂè1´ü¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÇ¯·î¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÆ®¤Ç¤âÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤Æ°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥ë¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê1¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Âè1´ü¤Îº¢¤è¤ê¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Ø¤³¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ä¹¤¤¤³¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Î²ñÏÃ¤È¤«¤Ï¡¢¡È°Õ¼±¤·¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¥ÎÀ¥¡§»ä¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤µ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¾þ¤é¤º¤Ë¡¢¡È1¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Ïº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤´¤¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÇÁÇÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µ¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìµéËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¼ïºê¡§¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤â¤ª¼Çµï¤Ë¤â¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£1000Ç¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÂè1´ü¤Î¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤Àé¹¸¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°Õ¼±¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤ËÊï¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Âè1´ü¤â¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®ÎÓ¡§°ìµéËâË¡»È¤¤»î¸³¤ÎÂè°ì¼¡»î¸³¸å¤ËÃ«»³µª¾Ï¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥ô¥£¥¢¥Ù¥ë¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤ÆÍí¤Þ¤ì¤ë¤¯¤À¤ê¤È¤«¡£¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Ã¤Æ¡¢¥¶¥¤¥ó¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯¾å¤ÎÆ±À¤ò·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤È¤«¤ªÇ¯´ó¤ê¤È¤«½÷À¤È¤«¡¢ÈóÀïÆ®°÷¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¡¹¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¿Í¤Ê¤Ä¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£»×¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤ÎÊý¤Ç¥ô¥£¥¢¥Ù¥ë¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Ï°Õ³°¤È¤á¤º¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¥ÎÀ¥¡§¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ4¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÇËÁ¸±¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¶¥¤¥ó¤Ë¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¤«¤Ë¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬¤è¤ê»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÍê¤ëÉôÊ¬¤¬¡Ä¼ç¤Ë¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ÎÓ¡§¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¤¤¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ïºê¡§¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Ï¥¤¥¿¡¼¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤ÏÍê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£µÕ¤ËÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤È¤«¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤È¤Îµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤È¤«´Ø¤ï¤êÊý¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¼ïºê¡§°ìµéËâË¡»È¤¤»î¸³¤Î¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤«ÎÏ¤Îº¹¤Ê¤Î¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤Ç¡¢Ã¯¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¤¢¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¡¢»î¸³¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ó¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¥Õ¥§¥ë¥ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤¿Âè1´ü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎÊ£À½ÂÎ¤ÈÀï¤¦¤È¤¤âËÜÅö¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ó¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ïºê¡§¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤ì¡©¤º¤Ã¤È¥Õ¥§¥ë¥ó¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¡§¥¼¡¼¥ê¥¨¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ÖÀÜÅª¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬¤¤¤ë¡£
¡½¡½Âè1´ü¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ3¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÆÃ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ó¤È¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è!!!¡×¤Ã¤Æ¥¶¥¤¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡Ä¡£
¾®ÎÓ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¿¤À¤¿¤À²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¥ÎÀ¥¡§¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬¤¢¤¨¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥§¥ë¥ó¤â¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¶¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ÎÓ¡§»Ô¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤«¤é¤·¤Æ¡¢2¿Í¤¬¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
»Ô¥ÎÀ¥¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±é¤¸¤¿¸å¤Ë¤Þ¤¿¸¶ºî¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤â¤É¤«¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î2¿Í¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥¶¥¤¥ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÎ¾Êý¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶á¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¾®ÎÓ¡§¤½¤³¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´Ø·¸À¤È¤«µ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤Éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤ËÊ¿µ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ó¤Î¤³¤È¤âÎ¸¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡ÄÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ïºê¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ïºê¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÊÖ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤Ï¥¶¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö¤â¤¦ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è!!!¡×¤È¤«¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¸±°¤Ê¤Î¤À¤±¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï³ä¤ÈÅª³Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸µ¤Ë¤È¤Ã¤¿¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Î¸ÀÆ°¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤â¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
