¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬ÆÏ½Ð¡¡20ºÐÃË¤¬¼Ö¤ÇÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡ÀÅª¹Ô°Ù¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü½ê»ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡·§ËÜ¸©·Ù
·§ËÜ¸©Æâ¤Ë½»¤à¾¯½÷¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¾å¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½»¤à±¿Á÷¶È¤ÎÃË¡Ê20¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î30Æü¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Ë½»¤à10Âå¤Î¾¯½÷¤ò¼Ö¤ÇÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¡²¬¸©Æâ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍâÆü¡¢¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬¡ÖÌ¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Ï¤³¤Î¾¯½÷¤ÎÀÅª¤Ê²èÁü¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£