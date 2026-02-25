±«²»¤ÈÀ¼±ç¤ÎÃæ ¤¤¤¶ËÜÈÖ¡ª¡¡·§ËÜÂç³ØÆþ»î Á°´üÆüÄø»Ï¤Þ¤ë¡¡ÇÜÎ¨¤Ï2.6ÇÜ
·§ËÜÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤ÎÁ°´üÆüÄø¤¬2·î25Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤¬»î¸³¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¸³²ñ¾ì¤Î¹õÈ±¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾®±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¨ー¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¼õ¸³À¸¤¬²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÂç³Ø¤Ç¤Ï25Æü¤«¤é¡¢Ê¸³ØÉô¤ä°å³ØÉô¤Ê¤É¤ÇÁ°´üÆüÄø¤Î»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÊç½¸¿Í°÷1156¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï3000¿Í¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï2.6ÇÜ¤È¡¢µîÇ¯¡Ê2.8ÇÜ¡Ë¤ò0.2¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯4·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö¶¦ÁÏ³Ø´Ä¡×¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤¬ÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢40¿Í¤ÎÏÈ¤Ë115¿Í¤¬»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÜÎ¨¤Ï2.9ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Ï3·î9Æü¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£