STPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡Ö´¶¼Õº×¡×¡¢¤¹¤È¤Õ¤§¤¹Ä¾Á°¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡õ°®¼ê²ñ¤â³«ºÅ·èÄê
¡¡¤¹¤È¤×¤ê¤éSTPR½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢3·î25¡¢26Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡õ°®¼ê²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò24Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTPR Family Thanks Party!!¡×¡£ºòÇ¯6·î¤ÎÊ¡²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢8·î¤ÎÅìµþ¡¢10·î¤ÎÊ¡°æ¡¦µÜ¾ë¡¦¹Åç¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤òÁý¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½Õ¡¢STPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤ò¡ÈÀêµò¡É¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢3·î20¡¢21Æü¤Ë¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡¢22¡¢23Æü¤Ë¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£Â³¤¤¤Æ¡¢25¡¢26Æü¤³¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡õ°®¼ê²ñ¤Î¡ÖSTPR Family Thanks Party!!¡×¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢28¡¢29Æü¤ÎÁ´£µ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖSTPR Family Festival!!¡Ê¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡Ë¡×¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖSTPR Family Thanks Party!!¡×¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡×¤ä¡¢¿ä¤·¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼1¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡Ö°®¼ê²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢3·î7ÆüÀµ¸á¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ø¡¢Ä¾ÀÜ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢º£·î£·¡¢£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢STPR¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È²£ÉÍ¤Î³¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡££³·î²¼½Ü¤Î²£ÉÍ¤Ï¡¢¡ÈSTPR½Õº×¤ê¡É¤È²½¤·¤½¤¦¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¡Ö½ÕµÙ¤ß¤À¤«¤é²£ÉÍ¤Þ¤Ç±óÀ¬¤¹¤ë¡×¡¢¡Öºù¤È°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£