¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ò¡Ö¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¡×»ø£Ê¸åÇÚÁª¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÎÉ¤¤´Ø·¸À¤À¤Ê¤¡£÷¡×¡Ö·»µ®Ê¬ÅªÌò³äºÇ¹â¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬£²£µÆü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎÃø½ñ¤òËÜ¿Í¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖµÆÃÓÍºÀ±¤¯¤ó¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡ÙÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î£·£·¤Î½¬´·¡¡¤òµÆÃÓ¤¯¤óËÜ¿Í¤«¤éÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥ó¤Þ¤ÇÄº¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£É½»æ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡Ö¥À¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ø¡×¤Î°¸Ì¾¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹ç½É¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤´Ø·¸À¤À¤Ê¤¡¡×¡¢¡Ö¥À¥ë¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó²Ä°¦¤¤¡×¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö·»µ®Ê¬ÅªÌò³äºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¡Ö¸åÇÚ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡¢¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£