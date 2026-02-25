PinkPantheress½éÍèÆü¸ø±é¥ì¥Ý¡¼¥È¨¡¨¡Æ±¤¸¥Ó¡¼¥È¤ÇÍÉ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÌë¤À¤±¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á
2026Ç¯2·î19Æü¡¢Ë½§PIT¡£PinkPantheress¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ó¥µ¥ì¥¹¡Ë¤Î½éÍèÆü¸ø±é¤Ï¡¢Ìó90Ê¬´Ö¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ©¤ò¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯Áö¤êÈ´¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´°àú¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
´ÑµÒ¤Ï¤¿¤À´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÙ¤ê¡¢²Î¤¤¡¢¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÈ¯¤ÎÆ¿Ì¾Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦½é´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤â¤¦¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÍÅÀº¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÛPinkPantheress
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï±ÇÁü±é½Ð¤«¤é¡£¶¯Îõ¤ÊÀ¸¥É¥é¥à¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸±ü¤Î°ìÃÊ¹â¤¤Âæ¤Ø¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëPinkPantheress¡£¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢2¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²«¿§¤¤´¿À¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤à¡£½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈæÎ¨¤Î¹â¤µ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¡ÖStateside¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤È´°àú¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÍÙ¤êÀÚ¤ë¡£¡Òhot hot boy¡Ó¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤¬Ê¨¤¡¢²Î¤¤¡¢Èà½÷¤Î¡ÖJapan¡ª¡×¤Î°ì¸À¤Ç´¿À¼¤¬ÇúÈ¯¡£³Ú¶Ê¤Ï¥é¥¤¥Ö»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢À¸¥É¥é¥à¤¬¥Ó¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¹¶·âÅª¤Ë¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡ÖNoises¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÈÀ¸¥É¥é¥à¤Î¾×ÆÍ¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡£¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ëÈà½÷¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°§»¢¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖNice to Know You¡×¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢VJ±ÇÁü¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Æ°¤¤Ç´ÑµÒ¤òÆ³¤¯¡£¥Õ¥í¥¢¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ê¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤äÀÖ¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤â¾ÝÄ§Åª¤À¡£
¡ÖClose to You¡×¤Ç°ìÅÙ¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤¬»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢¡ÖI Must Apologise¡×¤Ç¤Ï±«¤Î±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ë¡£À¸¥É¥é¥à¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°ã¤¦É½¾ð¤Ë¡£¡ÖLast Valentines¡×¡¢·ã¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥Ó¡¼¥È¤Î¡ÖBreak It Off¡×¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£¡ÖTake Me Home¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¹ç¾§¡£¹¬Ê¡¤Ê½Ö´Ö¤ò°ì½Ö¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£ÃæÈ×¤ÎDJ Interlude¤Ç¤Ï¡¢Stray Kids¤ÎHyunjin¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿Troye Sivan¡ÖRUSH¡×¤Ê¤É¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Ã±¤Ê¤ëÃåÂØ¤¨¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬DJ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¹½À®ÎÏ¤À¤í¤¦¡£
Photo by Yaona Sui
¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤®¡¢ÀÖ¹õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖThe Aisle¡×¤«¤é¡ÖCapable of Love¡×¤Ø¡£¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¡ÖAnother Life¡×¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥À¥ó¥µ¡¼¤È·ã¤·¤¯ÍÙ¤ë¡£MC¤Ç¤ÏTikTok¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦´ÑµÒ¤ò»Øº¹¤·¡¢¡ÖÄ«8»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤ß¤ó¤Ê¤È¡Ê¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ËÁêÅö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±Ñ¹ñ¿Í¤é¤·¤¤¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ë¡£¡ÖTrue Romance¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸«¤»¤Æ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£¥ª¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó±Û¤·¤Ç¤â²¹ÅÙ¤ÏÅÁ¤ï¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Êµ÷Î¥´¶¤À¡£¡ÖAttracted to You¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²Î¾§¡£¡ÖPain¡×¤Ç¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ«8»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Î¶Ê¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÒIts eight oclock in the morning¡Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼«Á³¤Ë²ñ¾ì¤Ø¹¤¬¤ë¡£¸åÈ¾¡¢ºÆ¤ÓDJ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¶´¤Þ¤ì¤ë¡£LE SSERAFIM¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖCRAZY (feat. PinkPantheress)¡×¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¡ÖGirl Like Me¡×¤«¤éºÆ¤Ó°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡ÒLet it all go?¡Ó¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë´ÑµÒ¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¡ÖTonight¡×¡ÖStars¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤»Í¤ÄÂÇ¤Á¶Ê¤¬Â³¤¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤À¡£
Photo by Yaona Sui
Photo by Yaona Sui
¡ÖAngel¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¶õµ¤¤¬ÀÅ¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¡ÖMosquito¡×¡¢¥á¥í¥¦¤ÇÁÔÂç¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖJust for Me¡×¤Ø¡£¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÍè¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¡©¡¡¥¥å¡¼¥È¤À¤Í¡×¤È´ÑµÒ¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹ª¤ß¤µ¤â¸÷¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½ªÈ×¡£¡ÖPassion¡×¤ÇÇ®¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢¡ÖBoys a liar Pt.2¡×¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï´°Á´¤ÊÂ¿¹¬´¶¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£²Î»ì¤¬VJ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Ice Spice¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤â´ÑµÒ¤¬²Î¤¦¡£¡ÖRomeo¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤¬²ûÃæÅÅÅô¤ò¼ê¤ËÍÙ¤ë¡£¿·µì¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹½À®¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£¡ÖPicture in My Mind¡×¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÄù¤á¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤â¤¦ÌÀÆü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡£º£Æü¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç²»³Ú¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤Í¡£²»³Ú¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖIllegal¡×¡£¥¹¥È¥í¥Ü¤¬¤¤é¤á¤¡¢²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂç¤ÎÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÃúÇ«¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ï°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£Â¤ÎÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÁ°¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½é´ü¤ËPinkPantheress¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡É¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆ¿Ì¾À¡É¤Ï¡¢¤³¤ÎÌë¡¢´°Á´¤ËÍÏ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ó¡¼¥È¤ÇÍÉ¤ì¤ë¸÷·Ê¡£µ¢¤êÆ»¡¢°ì¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢ÂÁá¤Ëµ¢Ï©¤ËÃå¤¯Èà¤é¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ÇÈà½÷¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤À¡£¤½¤ÎÌë¤À¤±¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¤¤¿¡£
Photo by Yaona Sui
Photo by Yaona Sui
Photo by Yaona Sui
Photo by Yaona Sui
Photo by Yaona Sui