1,000Ç¯Á°¤Îµ®Â²¤â°¦¤·¤¿¡ÈÆüËÜºÇ¸Å¤Î²»³Ú¡É!? ¥æ¡¼¥¸¡Ö¿À¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë²»¡×¤ÈÀä»¿ Ä¶µ®½Å¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¤Î¸ÅÂå³Ú´ï¤òÉü¸µ¤·¤¿²í³Ú¤Î±éÁÕ²ñ¤â
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 6:00¡Á9:00¡Ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖONE UP TOPICS¡×2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Î¶Å«¡Ê¤ê¤å¤¦¤Æ¤¡ËÁÕ¼Ô¤Î¡ºÌî¸î¸µ¡Ê¤·¤á¤Î¡¦¤â¤ê¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢ãù¡Ê¤·¤ç¤¦¡ËÁÕ¼Ô¤Î»°±ºÎéÈþ¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤ì¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢²í³Ú¡Ê¤¬¤¬¤¯¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹¾¸ÍÅìµþÅÁÅý·ÝÇ½º×¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö²í³Ú¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î²»³Ú ¡Á ¸ÅÂå³Ú´ï¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ® ¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤Ò¤Ê¿Í·Á¡È¸Þ¿ÍÓò»Ò¡É¤¬ÀÎ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ú´ï¤Ï¡Ä
Åìµþ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£Ç½³Ú¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¡¢Ë®³Ú¡¢²í³Ú¡¢´óÀÊ·ÝÇ½¡¢¤½¤·¤ÆÌ±Â¯·ÝÇ½¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Îº×Åµ¡Ö¹¾¸ÍÅìµþÅÁÅý·ÝÇ½º×¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£1·î¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤Îº×Åµ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉñÂæ¸ø±é¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢¹¾¸Í¤«¤é¸½Âå¤ÎÅìµþ¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈÖÁÈ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²í³Ú¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î²»³Ú ¡Á ¸ÅÂå³Ú´ï¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ® ¡Á¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎ¶Å«ÁÕ¼Ô¤Î¡ºÌî¸î¸µ¤µ¤ó¤È¡¢ãùÁÕ¼Ô¤Î»°±ºÎéÈþ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö²í³Ú¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë²»³Ú¤Ç¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ïº£¤Î·Á¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1,000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ïµ·¼°¤Î¾ì¤ä¡¢µ®Â²¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à¸ä³Ú¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²í³Ú¡£¡ºÌî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤Ç¸«¤ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤Î¡Ö¸Þ¿ÍÓò»Ò¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ç½³Ú¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï²í³Ú¤Î³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÎò»Ë¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÅ·¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¸÷¡×¤È¡ÖÎ¶¤ÎÌÄ¤À¼¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿À¡¹¤·¤¤¶Á¤
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬²í³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ºÌî¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¶öÁ³Ä°¤¤¤¿¸ÅÅµ¤ÎCD¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¼«¤é¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¿À¼Ò¤òÄ´¤Ù¤ÆÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²»Âç¤Þ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤Ç½é¤á¤Æ²í³Ú¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤¬»ý»²¤·¤¿ÅÁÅý³Ú´ï¤Î¾Ò²ð¤ÈÀ¸±éÁÕ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ºÌî¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝÀ½¤Î²£Å«¡ÖÎ¶Å«¡Ê¤ê¤å¤¦¤Æ¤¡Ë¡×¡£»Ø·ê¤¬Âç¤¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¯À¡¤ó¤À²»¿§¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÎ¶¤ÎÌÄ¤À¼¡É¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»°±º¤µ¤ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢17ËÜ¤ÎºÙ¤¤ÃÝ¤ò±ß·Á¤ËÎ©¤Æ¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¡Öãù¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¡£»°±º¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÈÅ·¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¸÷¤Î²»¡É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿ÀÈëÅª¤ÊÏÂ²»¤Î¶Á¤¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤«¤é½Ð¤¿»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡È¿À¹ßÎ×¤Î²»¡É¤À¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¹çÁÕ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î²»¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬¿À¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¤½¤Î¿À¡¹¤·¤¤²»¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ºÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö1,000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿²»¿§¤ò¡¢º£¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¸ì¤ê¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É2¿Í¤¬²»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Î¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¦¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢²»´¶¡¦¥ê¥º¥àÅª¤Ë¤âÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬»Â¿·¤Ç¿·¤·¤¤¶Á¤¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â²í³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê³Ú´ï¡É¤ÎÉü³è¤È¡¢¸½Âåºî¶Ê²È¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦½é±é
3·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¸ÅÅµ¤ÎÌ¾¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îò»Ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡È¤ªÂ¢Æþ¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå³Ú´ï¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤Î±éÁÕ¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢¸½Âå¤Îºî¶Ê²È¤Ë¤è¤ë¿·ºî¤ÎÈäÏª¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë²£ÀîÊþÌï¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²í³Ú¶Ê¡ÖÀ±Å¦¤ß¡×¤ÎÀ¤³¦½é±é¤ä¡¢¸½Âå²»³Ú¤Îµð¾¢¡¦°ìÌø·Å¡Ê¤¤¤Á¤ä¤Ê¤®¡¦¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¥×¥é¡¼¥Ê PRANA¡×¤Î±éÁÕ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÌë¤Ë¤·¤Æ²í³Ú¤ÎÎò»Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¸¤â¡ÖÀ¸¤ÇÄ°¤¯¿¶Æ°¤ä²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¸½Âå¤Î´¶À¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£1,000Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤Â³¤±¤ë²»¿§¤Ë¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²í³Ú¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î²»³Ú ¡Á ¸ÅÂå³Ú´ï¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ® ¡Á¡×¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸ÍÅìµþÅÁÅý·ÝÇ½º×¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
番組概要
番組名:ONE MORNING
放送日時:毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ:ユージ、吉田明世
番組概要
番組名:ONE MORNING
放送日時:毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ:ユージ、吉田明世
