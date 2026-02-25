ÄÌ¶Ð»þ¤ä±¿Æ°Ãæ¤ËºÇÅ¬¡ª¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡È¼þ°Ï¤Î²»¡í¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡Ö¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤È¤Ï¡©
¡È°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¼ê¤ÎÆÏ¤¯ìÔÂô¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ðÊó»æ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌò¤ËÎ©¤ÄºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS¡×¡ÊËè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30¡Ë¡£¡Ö¥Ó¥º¥¹¥¿¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦º´¸¶²íÇ·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤Þ¤¹¡£2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Shokz Japan³ô¼°²ñ¼Ò CMO¤ÎÉÚÅÄ·òÅÍ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖOpenRun Pro 2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤Î²»¤âÇÄ°®
º´¸¶¡§Æ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä±¿Æ°Ãæ¤Ê¤É¡È¤Ê¤¬¤é¡É¤Ç²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëShokz¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖOpenRun Pro 2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚÅÄ¡§Shokz¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°Â¿´´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖOpenRun Pro 2¡×¤Ï¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼«Á³¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¼þ°Ï¤Îµ¤ÇÛ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ¬Í×¤Ê²»¤òÊ¹¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î²»¼Á¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Shokz¤ÏÆÈ¼«¤Î¿·µ»½Ñ¤ÇÃæ²»°è¤È¹â²»°è¤Ï¥¯¥ê¥¢¤ËÄ°¤³¤¨¡¢Äã²»°è¤Ï¹üÅÁÆ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë²»¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁõÃå´¶¤Î·Ú¤µ¤ä°ÂÄêÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¤º¤ì¤Ê¤¤·Á¾õ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç12»þ´Ö¤â²»³ÚºÆÀ¸¤äÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9379
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
ÉÚÅÄ·òÅÍ¤µ¤ó
¢¡²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤Î²»¤âÇÄ°®
º´¸¶¡§Æ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä±¿Æ°Ãæ¤Ê¤É¡È¤Ê¤¬¤é¡É¤Ç²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëShokz¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖOpenRun Pro 2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÚÅÄ¡§Shokz¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°Â¿´´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖOpenRun Pro 2¡×¤Ï¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼«Á³¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¼þ°Ï¤Îµ¤ÇÛ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ¬Í×¤Ê²»¤òÊ¹¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î²»¼Á¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Shokz¤ÏÆÈ¼«¤Î¿·µ»½Ñ¤ÇÃæ²»°è¤È¹â²»°è¤Ï¥¯¥ê¥¢¤ËÄ°¤³¤¨¡¢Äã²»°è¤Ï¹üÅÁÆ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë²»¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁõÃå´¶¤Î·Ú¤µ¤ä°ÂÄêÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¤º¤ì¤Ê¤¤·Á¾õ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤òÆ°¤«¤¹»þ´Ö¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç12»þ´Ö¤â²»³ÚºÆÀ¸¤äÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9379
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¥Ó¥º¥¹¥¿ THE REAL WELLNESS
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§º´¸¶²íÇ·¡Ê¥Ó¥º¥¹¥¿ÊÔ½¸Ä¹¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË7:25¡Á7:30
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness