²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡G¥ê¡¼¥°¤Ç2ÀïÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡ªÀäÉÊ¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ê¤É26ÆÀÅÀ10A7R¤ÎÂçË½¤ì
¡¡¡þNBA¡¦G¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º112¡¼104¥Ï¡¼¥É¡Ê2026Ç¯2·î24Æü¡Ë
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥Ï¡¼¥ÉÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤«¤éÌöÆ°¤·¤Æ¡¢26ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç2ÀïÏ¢Â³¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â²÷¾¡¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡Âè1Q³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬8ÉÃ¤Ë3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬36ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬58ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê3Ê¬32ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬30ÉÃ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£»Ä¤ê1Ê¬1ÉÃ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê39ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê10Ê¬55ÉÃ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼ÉÕ¶á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê9Ê¬20ÉÃ¤Ë¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ®¹¶¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬13ÉÃ¤Ç3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê4Ê¬2ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£»Ä¤ê9Ê¬¤Ç¥È¥Ã¥×¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¸åÈ¾½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬23ÉÃ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¸åÈ¾½é¥¢¥·¥¹¥È¡£»Ä¤ê7Ê¬2ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤éÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬31ÉÃ¤ÇÂ®¹¶¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬3ÉÃ¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê4Ê¬28ÉÃ¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Á¥§¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥´¡¼¥ë²¼¤ËÄÌ¤¹Ä¶Àä¥¢¥·¥¹¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬44ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬49ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªQ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê9Ê¬32ÉÃ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬7ÉÃ¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£»Ä¤ê5Ê¬4ÉÃ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬59ÉÃ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê2Ê¬38ÉÃ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤ªÌò¸æÌÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï37Ê¬½Ð¾ì¤Ç26ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï19ËÜ»îÅê¤Ç9ËÜÀ®¸ù¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï5ËÜ»îÅê¤Ç2ËÜÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂè1Q¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢ÍÍø¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£