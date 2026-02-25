¡È²æ¡¹¤Î¹ñ¤ÏÉü³è¤·¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¸þ¤±À®²Ì¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè¤Û¤É¤«¤éÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¡¢º£¸å1Ç¯´Ö¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤¹°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1²ó¤Î½ÅÍ×¤ÊµÄ²ñ±éÀâ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÌë¤Î9»þÈ¾¤¹¤®¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤¦ÅÁÅý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¶É¤¬¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖµÄ²ñ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ë¦¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢²æ¡¹¤Î¹ñ¤ÏÉü³è¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¡¢¤è¤êË¤«¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¡Ê²«¶â»þÂå¡Ë¤À¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ò¼«²è¼«»¿¡£ºÇ¹âºÛ¤¬´ÇÈÄÀ¯ºö¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãË¡¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·ÐºÑ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤Ç¤â¡Ö¹ñ¶¤Ï»Ë¾åºÇ¤â°ÂÁ´¤À¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Àº£Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢11·î¤ËÃæ´ÖÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÏÂÐ·è¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîÅÞ¡¦Ì±¼çÅÞ¤Ï´´ÉôµÄ°÷¤ò´Þ¤á¤ª¤è¤½70¿Í¤¬±éÀâ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£