¡¡¼¢²ì¸©ÆüÌîÄ®¤Ç1984Ç¯¡¢¼òÅ¹·Ð±Ä¤Î½÷À¡áÅö»þ¡Ê69¡Ë¡á¤¬»¦³²¤µ¤ì¼êÄó¤²¶â¸Ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÉþÌòÃæ¤Ë75ºÐ¤ÇÉÂ»à¤·¤¿ºå¸¶¹°¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤¿Âè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÂè2¾®Ë¡Äî¡Ê²¬Â¼ÏÂÈþºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï24ÆüÉÕ¤Î·èÄê¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£ºÆ¿³³«»Ï¤¬³ÎÄê¤·¡¢º£¸åÂçÄÅÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ëºÆ¿³¸øÈ½¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡2018Ç¯7·î¤ËÂçÄÅÃÏºÛ¤¬ºÆ¿³³«»Ï¤òÇ§¤á¤Æ¤«¤éÌó7Ç¯È¾¡£¸¡»¡Â¦¤Î2ÅÙ¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤ò·Ð¤¿¡£ºå¸¶¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¹°¼¡¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¸²ñ¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»à·º¡¦Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¤·¤¿Àï¸å¤Î½ÅÂç»ö·ï¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Î»à¸å¤Ë°äÂ²¤é¤¬ÀÁµá¤·¤¿¡Ö»à¸åºÆ¿³¡×¤Î³«»Ï·èÄê¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Âè2¼¡ÀÁµá¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ºå¸¶¤µ¤ó¤¬¼Â¶·¸«Ê¬¤Ç°äÂÎ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¿Í·Á¤ò»È¤Ã¤Æ°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì¤ò°ÆÆâ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Í¥¬¤Ê¤É¤ò¿·¤¿¤Ë³«¼¨¡£ºÆ¿³³«»Ï¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¿·µ¬À¡¢ÌÀÇòÀ¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£