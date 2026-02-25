¸ÅÀîÍºÂç¡¡¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×½Ð±é¡¡¥¨¥ê¡¼¥È³°²Ê¶µ¼øÌò¡ÖÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é
¡¡NHK¤Ï25Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÀîÍºÂç¡Ê38¡Ë¤¬º£Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ÅÀî¤Ï2020Ç¯Á°´ü¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ê¸ÌÀ³«²½¤¬¿Ê¤à¤â¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÀ¼£»þÂå¡£´Ç¸î¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÆüËÜ½é¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¡Ê¤Þ¤µ¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î½÷À¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Ð¥Ç¥£·à¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸«¾å¤¬Âç´Ø¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡¢¾åºä¤¬ÎëÌÚ¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾Èþ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ÅÀî¤ÏÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡³°²Ê¤Î¶µ¼ø¡¦º£°æ±×ÃË¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤Þ¤¹¤ª¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£º£°æ¤Ï¥É¥¤¥ÄÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ê¡¼¥È¡£
¡¡¸ÅÀî¤ÏÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤·¤Ð¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°å¶É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ë²Î¤ÎÀèÀ¸¡¦¸æ¼êÀöÀ¶ÂÀÏºÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¸å¤Ë³¹Ãæ¤Ç¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ø¤Î½Ð±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡½¡½¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ëº£°æ±×ÃËÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤¦º£°æ¤ÏÅö»þºÇÀèÃ¼¤Î°åÎÅ¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ç³Ø¤Ó¡¢³°²Ê¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐÎ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°å¶É¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î°å³Ø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤êÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î°å³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ä´Ç¸î¤¬¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ìÏ«¤äÎÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¡È´Ç¸î¡É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½Ð±éÎò
¡Ö°ÊÁ°Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Ç¸æ¼êÀöÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê°¦¤µ¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤È³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¡¼¥ë¡Ù»£±ÆÃæ¤â¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀÚ¤ê¼è¤êºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºîÉÊ¤Ï¡¢´Ç¸î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¿ô²ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤äÉÂ±¡¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤ª¿´¸¯¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¿´¤Þ¤Ç¼£Ìþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È´Ç¸î¤È¤Ï²¿¤«¡©¡É¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡È´Ç¸î¡É¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë»ö¤Ï¡¢Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×