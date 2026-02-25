¡Ú´ÚÎ®¡ÛILLIT¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¡¡½é¥Ä¥¢¡¼¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Àè¹ÔÍ½Ìó³«»ÏÆü¤Ë´°Çä
ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¡È¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖPRESS START¡×¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Àè¹ÔÍ½Ìó³«»ÏÆü24Æü¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¤·¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Íè·î14Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£Ëè²ó¤Î¸ø±é¤Ç´°Çä¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤â¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤À¤±¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥ÝTV¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÖºòÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¤äÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±ÍÍ¤Î¸ø±é¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Áá¡¹¤ÈÇä¤êÀÚ¤ì¡¢»ë³¦À©¸ÂÀÊ¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÊ¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢6·î13¡Á14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¢Æ±20¡Á21Æü¤ËÂçºå¡¢Æ±29¡Á30Æü¤ËÊ¡²¬¡¢7·î18¡Á19Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¢Æ±23Æü¤È25¡Á26Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£8·î22Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òºÇ¸å¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£