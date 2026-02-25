M-1²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡¢·è¾¡¥Í¥¿¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÂ³¤¤¬¡Ä¡ª¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È°ìÆ±¶ÃØ³
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ÁêÊý¤¿¤Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛM-1²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡¢·è¾¡¥Í¥¿¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡×¤ÎÂ³¤¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È°ìÆ±¶ÃØ³
Ì¡ºÍ¤ÎÄù¤á¥ï¡¼¥É¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡ª¡×¤ò¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ü¥±¤ÎÁêÊý¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¿Íµ¤´ë²è¤À¡£
º£²ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚÍµ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¹¤®¤¿ÀÖÌÚ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥ã¥éÊø²õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡²¦¼Ô¤ÎÅ¬±þÎÏ¡ª·è¾¡¥Í¥¿¤Î¡ÈÂ³¤¡É¤ò¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç´°¿ë
¤¿¤¯¤í¤¦¤Î2¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢M-1¤Î·è¾¡2ËÜÌÜ¤ÇÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡×¡£
¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Ç½÷Í§¤À¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢ÀÖÌÚ¤ËÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÀÖÌÚ¤ÎµóÆ°ÉÔ¿³¥¥ã¥é¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿°ì¸À¤¬Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤¤à¤é¤Ï¤³¤Î¥Í¥¿¤Î¥ª¥Á¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÃÎ¿Í¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¥Í¥¿¤òÂ³¹Ô¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ò·è¹Ô¡£¥Í¥¿ÆÃÈÖ¤Î¼ýÏ¿¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÀÖÌÚ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£
ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç½çÄ´¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¡¢¥ª¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂæËÜÄÌ¤ê¤ËÀÖÌÚ¤¬¥Ü¥±¤ë¤¬¡¢¤¤à¤é¤Î¸ý¤«¤éÄù¤á¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
º¤¤Ã¤¿ÀÖÌÚ¤ÎÌÜ¤¬ÅÓÃ¼¤Ë±Ë¤®»Ï¤á¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎµóÆ°ÉÔ¿³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÖÌÚ¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ¼«¤é¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Â¾¤Ë¤â¡×¤È¥Í¥¿¤ÎÂ³¹Ô¤òÍ×µá¡£¤³¤³¤«¤é²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¥·¥ç¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¤À¡×¤È¤¤à¤é¤¬ÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÖÌÚ¤Ï¡ÖÅì±Ç¤ÇAD¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¤è¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇÊªÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥í¥ë¥É¤À¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆàÎÉ¤ÇÂçÊ©¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡×¤È¡¢¤È¤Ã¤µ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¾Ð¤¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¸«»ö¤ÊÅ¬±þÎÏ¤Ë°ìÆ±¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë²Í¶õ¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¡¢¤·¤À¤¤¤ËÀÖÌÚ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤à¤é¤Î¿¶¤ê¤Ë¡ÖÊÑ¤Ê¤ä¤Ä½Ð¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì»Ï¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Í¥¿Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÁêÊý¤Ë¡ÈÊ¢¥Ñ¥ó¥Á¡É¤ò¸«Éñ¤¦Ë½µó¤Ë¡ª
¤¤¤Ä¤â¤Î¼å¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¡ÖÃ¯¤À¤Æ¤á¤¨¤Ï¡ª¡¡¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë»ÏËö¡£·ë¶É¡¢ËÜÍè¤Î¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é9Ê¬°Ê¾å¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÌ¡ºÍ¤òÂ³¤±¡¢Àº¿À¤òºï¤ê¤¤é¤ì¤¿ÀÖÌÚ¤Ï´°Á´¤Ë¡ÖÁÇ¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£